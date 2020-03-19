شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. قياس حرارة الجسم يوميًا لهيئة تدريس جامعة دمنهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن الجامعة بدأت في استخدام أجهزة الكشف عن حرارة الجسم عن بعد لقياس درجة حرارة الجسم يوميًا للاطمئنان على صحة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وتسجيل بياناتهم أولا بأول ومتابعة أي تطورات قد تطرأ عليهم.

وأضاف رئيس الجامعة أن أول أعراض الإصابة بفيروس كورونا يتمثل في ارتفاع درجة حرارة الجسم، وهي ما يعتبر مؤشرًا معقولاً لأخذ الاحتياطات الطبية اللازمة بعد ملاحظة التغييرات في درجة الحرارة يوميًا.

وأوضح «صالح» أن ذلك الإجراء يأتي في إطار الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد والإجراءات التي تتخدها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية لتخفيف التكدس ومنع التجمعات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.