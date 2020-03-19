شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات الكندية بـ«العاصمة الإدارية» تطلق مبادرة التعليم عن بعد لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة كيم كريتشلي، الرئيس الأكاديمي للجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مبادرة التعليم عن بعد كإحدى الوسائل التي توفرها الجامعة لطلابها، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية التي اتخذتها إدارة الجامعة ضد انتشار فيروس كورونا.

تأتي هذه المبادرة، بالتنسيق مع الجامعة الأم بكندا، حيث تقوم دكتورة كريتشلي بتطبيق كافة المعايير الأكاديمية، والأنشطة الطلابية، وإجراءات الأمن والسلامة المتبعة بجامعة جزيرة الأمير إدوارد بكندا بفرع الجامعة بالقاهرة.

وقالت كريتشلي إن فرع الجامعة بالقاهرة مجموعة من المنصات الإلكترونية التي تتيح فرصة التعلم عن بعد والتواصل بين الأساتذة والطلاب، حيث يمكن للأساتذة رفع المناهج الدراسية، والمواد التعليمية على الإنترنت، وتعيين الواجبات الدراسية للطلاب، كما يمكن للطلاب مطالعة المواد أونلاين، والاشتراك مع زملائهم وأساتذتهم في حلقات نقاشية في بيئة إلكترونية تفاعلية تضمن تحقيق أعلى مستويات جودة التعليم.