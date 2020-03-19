شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة»: أتوبيسات لنقل الراغبين في العودة من السودان ضمن إجراءات مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وصول أتوبيسات لمعبر "قسطل" الحدودي وفي الطريق إلى حدود معبر «وادي حلفا» لنقل المصريين العالقين بالسودان ولم يستطيعوا العودة لمصر؛ نظرا للإجراءات التي يتم اتخاذها في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزيرة الهجرة، في بيان اليوم الخميس، أنه تم التواصل مع وزارة الصحة للقيام بالكشف على المواطنين إضافة للتواصل مع الجهات المعنية لمتابعة فتح المعبر وضمان تدفق العالقين بالتعاون مع الأشقاء في السودان، كما يستمر التواصل مع الطلبة والمواطنين المصريين بالسودان لطمأنتهم وإعلامهم بجهود الدولة بكافة أجهزتها لرعايتهم وتلقي استفساراتهم والرد المباشر عليها.

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وأضاف البيان أنه جاء ذلك في ضوء تلقي وزارة الهجرة، استغاثات من عدد من المصريين بجمهورية السودان، وإشارتهم إلى وجود صعوبات تحول دون عودتهم إلى مصر، نظرًا لتوقف جميع الرحلات بسبب كورونا.

وتابع البيان أنه حرصا على التواصل مع المصريين العاملين بالخارج العالقين في الخارج ويرغبون في العودة للوطن أو في العودة إلى جهة عمله بالخارج، يتابع فريق عمل الوزارة على مدار الساعة استقبال رسائل المواطنين وطلباتهم من خلال استمارة البيانات الإلكترونية التالية:

‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKRxP4OoLfJlbB7xbYX-I2fxFalP4HSgQULhjBtAOiBH-w8Q/viewform

‏أو البريد الإلكتروني: [email protected]، كذلك عن طريق خدمة (الواتساب) على الأرقام المخصصة لذلك 01069613755 / 01062437210.