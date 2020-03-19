شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: توفير الاحتياطات الصحية والمنشورات التوعوية فى دور الرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عن الإجراءات الاحترازية المتبعة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتشمل دور التربية والمؤسسة العقابية ودور الأيتام والمسنين ومؤسسات الدفاع الاجتماعى وذوى الاعاقة ومراكز استضافة المرأة

وأضافت القباج أن تلك الإجراءات متبعة مؤخراً خاصة فى ظل تداعيات انتشار الفيروس وحرصاً من الوزارة علي صحة أبناء دور الرعاية وشددت الوزيرة على ضرورة اتباع التوجيهات الصحية المعلنة من قبل وزارة الصحة لافته أن الإجراءات تشمل توفير الكشف الحرارى للعاملين والأبناء المقيمين بمؤسسات الرعاية مع توفير القفازات للقائمين علي الكشف على الأبناء و لضمان توفير مناخ صحى بالمؤسسات يتم توفير المنظفات والمطهرات اللازمة من أجل الحفاظ على النظافة العامة وأضافت القباج أنه حرصاً على نشر الوعى الصحى يتم توزيع منشورات توعوية والإرشادات اللازمة لتحقيق أفضل سبل الوقاية.

وشددت القباج على منع دخول أية وجبات جاهزة لحين انتهاء الفترة المحددة لتطبيق الإجراءات وأنه يتم توفير كاشف حراري بالمؤسسات ويتم بصورة دورية رش وتطهير المؤسسات بعد أن يتم نقل الأبناء فى مبنى مستقل والالتزام بإعادة تسكينهم بعد التطهير و أنه من بين الإجراءات الاحترازية المتبعة أيضا الاستعانة بجمعية الهلال الأحمر المصري لتدريب الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين بالمؤسسات على سبل الوقاية من الفيروس والقيام بالإسعافات الأولية والتدريب على كيفية إخلاء المؤسسات وقت الطوارئ.

وكانت الوزيرة قد قامت مؤخراً بتعليق كافة الأنشطة في الحضانات كذا الأنشطة فى مؤسسات الرعاية (أندية ومسنين ودفاع اجتماعى ووعلى ضوء ذلك القرار تم تعليق أعمال وأنشطة مكاتب التأهيل الاجتماعى خلال الفترة من 19 إلى 31 /3/2020، فى إطار خطة الدولة الشاملة فى مواجهة أية آثار محتملة لفيروس كورونا المستجد.