شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة: كل أم وزيرة صحة داخل منزلها فى مواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي وجميع عضواته وأعضائه باسم المجلس وباسم سيدات مصر بخالص الشكر إلى انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية لثقتها الغالية فى المرأة المصرية وتقديرها للدور الهام الذى تقوم به فى المجتمع، خلال كلماتها التى نشرتها أمس على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى وجاء نصها " ستظل المرأة المصرية دائما وأبدا مصدر الحياة أمام كل خطر يواجه ويقع على ارض هذا الوطن.



وأضافت :"ثقتى بالله تعالى أنه يحمى مصرنا الحبيبة، وثقتي أيضا بالمرأة المصرية التى تقع على عاتقها مسئولية كبيرة تجاه أسرتها لرعايتهم ونصحهم لتجاوز هذه المحنة الخطيرة التى تمر بالعالم، والتى ستصبح مجرد ذكرى تضاف إلى بطولاتها عبر التاريخ.. حفظ الله مصر وأبناءها ونساءها من كل شر وسوء" وأضافت :"ثقتى بالله تعالى أنه يحمى مصرنا الحبيبة، وثقتي أيضا بالمرأة المصرية التى تقع على عاتقها مسئولية كبيرة تجاه أسرتها لرعايتهم ونصحهم لتجاوز هذه المحنة الخطيرة التى تمر بالعالم، والتى ستصبح مجرد ذكرى تضاف إلى بطولاتها عبر التاريخ.. حفظ الله مصر وأبناءها ونساءها من كل شر وسوء" وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن المرأة المصرية قد عهدت هذا الدعم والتقدير لأهمية دورها فى المجتمع من الإرادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وقرينته. Advertisements وأكدت رئيسة المجلس أن المرأة المصرية أثبتت وبجدارة أنها سند لأسرتها ودرع وحصن لوطنها فى جميع الأحداث السابقة التى مرت به ، ولم تتردد لحظة فى تلبية نداء الوطن ، واستجابت له بكل حب لتراب هذا البلد العظيم .



وتناشد الدكتورة مايا مرسى المرأة المصرية فى جميع ربوع مصر أن تضيف إلى رصيد إنجازاتها وأن تبهر العالم من جديد ، وأن تتصدى لهذه المحنة الصعبة التى نمر بها جميعاً، وأن تساند الدولة فى تنفيذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد covid 19، مؤكدة أن كل أم هى وزيرة الصحة الان داخل منزلها ، من منطلق مسئوليتها عن صحة وسلامة أبنائها، لذلك نعول عليها الآن أن توعى أبنائها بسبل الوقاية من الفيروس والالتزام باتباع كافة الإجراءات الوقائية التى أقرتها الدولة، وأن تحافظ على بقائهم داخل المنزل للحد من التجمعات و انتشار الفيروس وذلك حتى نعبر هذه الأزمة بسلام.