شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطاني يوجه رسالة للبريطانيين فى مصر.. ويطمئنهم: الفنادق ستعتنى بكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه السير جيفرى آدامز، السفير البريطانى لدى القاهرة، رسالة للبريطانيين المتواجدين بمصر فى انتظار رحلات الطيران لإعادتهم لموطنهم، بضرورة الاتصال بشركات الطيران وإعادة الحجز، قائلا:" يظل هناك ضمان بأن الفنادق ستعتني بكم".

وقال جيفرى آدامز فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر : "تحديث للبريطانيين في مصر الذين ينتظرون رحلات الطيران: أفضل نصيحة لدينا هي الاتصال بشركة الطيران / المشغل الخاص بك لإعادة الحجز، إذا كنتم بحاجة إلى مساعدة، اتصلوا برقم +20 2 2791 6000 ، وفي الوقت نفسه، يظل هناك ضمان بأن الفنادق ستعتني بكم".



السفير البريطانى

وكان السير جيفرى آدامز، السفير البريطانى لدى القاهرة، قد طمأن المواطنين البريطانيين فى مصر، أن شركتى طيران "إيزى جيت"، وتى يو أى"، يرتبان مواعيد طيران إعادة المواطنين البريطانيين للمملكة المتحدة، مؤكدا أنهما يتواصلان مع السلطات المصرية للترتيبات.

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وقال جيفرى آدامز فى تغريدة عبر تويتر :" أكدت Easyjet و TUI أنهم يخططون لرحلات طيران لإعادة الأشخاص إلى منازلهم، إنهم يناقشون التفاصيل مع السلطات المصرية، تابعوا مواقعهم على الإنترنت، وأكدت وزارة السياحة لنا أن الفنادق ستهتم بالجميع حتى عودتهم إلى بلادهم".

وكان السير جيفرى آدامز، السفير البريطانى لدى القاهرة، قد أكد أنه يتواصل مع "Easyjet"، فى لندن لتسيير الرحلات الجوية لإعادة الأشخاص إلى منازلهم، قائلا :" لدينا تأكيد من مصر أن هذا يمكن أن يكون بعد الخميس".

وقال آدامز فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"تحديث: نتفهم من Easyjet في لندن أنهم يعملون الآن على الرحلات الجوية لإعادة الأشخاص إلى منازلهم وسوف ينشرون التفاصيل متى أمكنهم ذلك، لدينا تأكيد من مصر أن هذا يمكن أن يكون بعد الخميس، نحن على اتصال بالفنادق".

وكان السفير البريطاني بالقاهرة السير جيفرى آدامز، قد وجه رسالة لكل البريطانين فى مصر بشأن رحلات الطيران، حيث أكد أن السلطات المصرية طمأنته بأن السائحين يمكنهم العودة إلى بريطانيا حتي بعد يوم الخميس المقرر به إيقاف رحلات الطيران.