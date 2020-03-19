شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا طقس بارد وأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 10 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الجمعة، بالقاهرة الكبرى طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة، وشمال الصعيد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، بالقاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجات، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.

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ويشهد اليوم الخميس، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة ، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة ، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس بارظ نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة، وشمال الصعيد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة .