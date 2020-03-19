شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات سريعة لأعضاء الحكومة للكشف عن كورونا قبل الاجتماع الأسبوعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت وزارة الصحة والسكان بإجراء الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس "كورونا المستجد" لأعضاء الحكومة، قبل بدء الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، صباح اليوم، الخميس الموافق 19 مارس 2020.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والسكان بدأت فى إجراء الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس" كورونا المستجد" منذ أيام، فى المطارات والمنافذ المختلفة، وعدد من المناطق الحيوية.
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