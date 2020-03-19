سباق مع الزمن.. تفاصيل رحلة البحث عن علاج يفك شفرة كورونا.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت دول العالم الآن فى سباق مع الزمن لمحاولة فك شفرات فيروس كورونا، للحصول على علاج يقضى على الكابوس الذى يجتاح العالم، وتأتى سرعة التجارب العلاجية بسبب تمكن العلماء فى مدة قصيرة من اكتشاف الشفرة الوراثية للفيروس. الفيديو التالى يرصد التفاصيل الكاملة لرحلة البحث عن العلاج والمصل لمواجهة الفيروس القاتل.. سباق مع الزمن سباق مع الزمن أين علاج ومصل كورونا؟ الصين بدأت منذ 3 أشهر رحلة البحث لكن التجارب السريرية وموافقة إدارة الغذاء والدواء تستغرق بعض الوقت بلانكيل علاج الملاريا بلانكيل علاج الملاريا أعلنت "سانوفى" الفرنسية استخدامه تجربة الدواء أظهرت نجاح بلغت 75% عقار " Favipiravir" عقار " Favipiravir" أول دواء للفيروس التاجي معتمد في الصين تعافى المرضى معه في وقت أسرع Advertisements عقار Remdesivir عقار Remdesivir مضاد للفيروسات يستهدف الإيبولا وافقت الصين على تسجيل التجارب السريرية للدواء أدوية الملاريا أدوية الملاريا عقار الكلوروكين تم اختباره فى 10 تجارب سريرية كخيار لمكافحة فيروس كورونا الجديد أدوية الايدز أدوية الايدز في كوريا الجنوبية تم إعطاءه لرجل 54 عامًا وحقق انخفاض ملحوظ في مستويات الفيروس أدوية التهاب المفاصل أدوية التهاب المفاصل استخدمتها الأطباء في الصين وفى تجربة سريرية على 20 حالة تم شفاء 19 منهم لكن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنه لن يتوفر أي علاج قبل عام بعد إتمام اختبارات التجارب السريرية وأخذ كل الموافقات

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