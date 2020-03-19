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سباق مع الزمن.. تفاصيل رحلة البحث عن علاج يفك شفرة كورونا.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت دول العالم الآن فى سباق مع الزمن لمحاولة فك شفرات فيروس كورونا، للحصول على علاج يقضى على الكابوس الذى يجتاح العالم، وتأتى سرعة التجارب العلاجية بسبب تمكن العلماء فى مدة قصيرة من اكتشاف الشفرة الوراثية للفيروس.

الفيديو التالى يرصد التفاصيل الكاملة لرحلة البحث عن العلاج والمصل لمواجهة الفيروس القاتل..

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سباق مع الزمن

أين علاج ومصل كورونا؟

الصين بدأت منذ 3 أشهر رحلة البحث

لكن

التجارب السريرية وموافقة إدارة الغذاء والدواء

تستغرق بعض الوقت

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بلانكيل علاج الملاريا

أعلنت "سانوفى" الفرنسية  استخدامه

تجربة الدواء أظهرت نجاح بلغت 75%

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عقار " Favipiravir"

أول دواء للفيروس التاجي معتمد في الصين

تعافى المرضى معه في وقت أسرع

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عقار  Remdesivir

مضاد للفيروسات يستهدف الإيبولا

وافقت الصين على تسجيل التجارب السريرية للدواء

 

أدوية الملاريا

عقار الكلوروكين

تم اختباره فى 10 تجارب سريرية

كخيار لمكافحة فيروس كورونا الجديد

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أدوية الايدز

في كوريا الجنوبية تم إعطاءه لرجل 54 عامًا

وحقق انخفاض ملحوظ في مستويات الفيروس

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أدوية التهاب المفاصل 

استخدمتها الأطباء في الصين

وفى تجربة سريرية على  20 حالة

تم شفاء 19 منهم 

لكن

منظمة الصحة العالمية أعلنت أنه لن يتوفر أي علاج قبل عام

بعد إتمام اختبارات التجارب السريرية وأخذ كل الموافقات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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