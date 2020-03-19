شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء»: الشدائد والمصائب من أقدار الله.. والمحن تخفي المنح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت دار الإفتاء أن الشدائد والمصائب هي أقدار من الله تعالى، مضيفة أن الرسول (ص) قال: «ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة، أو حط عنه بها خطيئة»، ولكن المحن تخفي المنح من رب العالمين، لقوله تعالى: (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ).

وأضافت الدار، في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة، الخميس، أن هذا المسلك يساعد المؤمن على الثبات، وينأى به عن الهلع الذي يفاقم الأزمات، بل يربط قلب الإنسان بربه ولا يقطع أمله به في رفع البلاء في الدنيا وإجزال الثواب في الآخرة، شريطة أن يكون القلب موصولًا بالله واللسان مستمر ويلهج بذكره، والرضا يملأ نفسه، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية من الأمراض التي هي من روح الإسلام ومن صميم تعاليمه.