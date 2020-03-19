شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تجري اختبارات للوزراء للكشف عن «كورونا» قبل الاجتماع الأسبوعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت وزارة الصحة والسكان بإجراء الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» لأعضاء الحكومة، قبل بدء الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والسكان بدأت في إجراء الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» منذ أيام، في المطارات والمنافذ المختلفة، وعدد من المناطق الحيوية.

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