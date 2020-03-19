شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: ننسق مع الصناعة لتخفيض عدد العاملين بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هناك غرفة عمليات على مدار الساعة داخل الوزارة لمتابعة العمالة المصرية بمختلف الدول. وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، على قناة إكسترا نيوز، أن القيادة السياسية جادة فى مواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم وضع آليات ليتم تطبيقها بالقطاع الخاص فى ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، بتخفيض عدد العاملين لمنع الاختلاط فى ضوء الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة كورونا.

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وأوضح أن قطاع الصناعة سيكون به آليات بالتنسيق مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات بحيث سيكون لكل صناعة على حدة آليات مختلفة .

وكان المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل قد عقد اجتماعا برئاسة وزير القوى العاملة محمد سعفان، وبحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، وأصحاب الأعمال والعمال لمناقشة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد العاملين فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام، على العاملين بالقطاع الخاص، مع مراعاة طبيعة القطاع الأخير، وذلك للحد من انتشار فيروس "كورونا" ، تأكيداً على أهمية ودور القطاع الخاص بمؤسساته فى مواجهة تلك الأزمة للحد من انتشار الفيروس، وتجنباً لحدوث تفاقم للوضع، ذلك الأمر الذى يستوجب اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة تجاه مصانع وشركات ومنشآت القطاع الخاص التي تظهر فيها حالات إصابة بالفيروس.