شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يلتقى رؤساء 7 جامعات عبر الفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لقاءاً مفتوحا، أمس الأربعاء، مع رؤساء (7) جامعات حكومية، وهى جامعات (الإسكندرية – عين شمس – حلوان – مرسى مطروح – المنصورة – بنها – أسوان)، وبعض أعضاء هيئة التدريس ومجموعة من الطلاب عبر الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والمتحدث الرسمي للوزارة بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاطمئنان على سير العملية التعليمية وفق خطة التعليم عن بُعد، والتي تم التوجيه بها عقب صدور قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، بدءًا من يوم الأحد الماضي 15 مارس كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

أشاد الوزير خلال اللقاء بالجهود التي تبذلها الجامعات في إيصال رسالة التعليم من خلال منصات التعليم الإلكتروني المتاحة؛ للاستمرار في العملية التعليمية، وكذا بالخطوات التي اتخذتها الجامعات لتطبيق خطة التعليم عن بعد، وإتاحة المحاضرات والمناهج للطلاب عبر هذه المنصات الإلكترونية والمواقع الرسمية للجامعات حتى يستطيع الطلاب تحصيل العلم.

ووجه عبد الغفار بأهمية التواصل المباشر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات للإجابة عن أي تساؤلات قد يطرحها أحد الطرفين.

والتقى الوزير عبر الفيديو كونفرانس بمجموعة من طلاب الجامعات المختلفة واطمأن على تواجدهم بمنازلهم حرصاً على صحتهم كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

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وأكد رؤساء الجامعات على انتظام العملية التعليمية وفق خطة التعليم عن بُعد، والتواصل المستمر بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والالتزام برفع المناهج والمحاضرات من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات، والمنصات الإلكترونية، وقنوات اليوتيوب التعليمية الموجودة ببعض الجامعات، ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

ومن جانبهم، أكد الطلاب على التزامهم بالتواجد بالمنزل وتحصيل العلم والمذكراة من خلال التواصل الإلكتروني المباشر والاستماع ومشاهدة المحاضرات، موجهين الشكر لوزير التعليم العالي وجامعاتهم لنجاح خطة التعليم عن بعد وعدم شعورهم بالغياب عن الجامعة بالرغم من تواجدهم حالياً بمنازلهم في ظل التواصل الالكتروني المباشر مع أعضاء هيئة التدريس ومع زملاءهم أيضاً.

وفي ختام اللقاء، طمأن الوزير الطلاب والمجتمع الأكاديمي على حرص الوزارة بعدم المساس بالمستقبل الدراسي للطلاب ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأن ذلك في إطار تطبيق خطة التعليم عن بُعد، موضحًا أن قرار تعليق الدراسة يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بصحة الطلاب والحرص على سلامتهم، مع توفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بُعد.