الإسكان: توفير خدمات للحاجزين بالإسكان الاجتماعي إلكترونيًا بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

صرحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه تقرر تعديل مواعيد عمل مركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق لتصبح من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا طوال أيام الأسبوع، عدا الجمعة والسبت، بدلًا من المواعيد السابقة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة، وذلك في ضوء تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بالتعاون مع وزارة الصـحة ومؤسسات الدولة.

وأكدت مي عبدالحميد، في بيان، اليوم الخميس، أنه سيتم توفير عدد من الخدمات للمواطنين الحاجزين ضمن مشروعات الصندوق ببرنامج الإسكان الاجتماعي عبر البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين على الرابط "https://cservices.shmff.gov.eg"، منعًا لتكدس المواطنين بمراكز خدمة العملاء بمختلف أجهزة المدن والمحافظات، خاصة فيما يتعلق باستكمال المُستندات الأساسية للمواطنين، وذلك في غضون الأسبوع القادم.

وأوضحت أن هذا القرار جاء حفاظًا على الصـحة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحماية العاملين بمراكز خدمة العملاء، والمواطنين المترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مُشيرة إلى أنه في حالة الرغبة في أي استفسار أو تساؤل يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام (5999 أو 5777 أو 1188)، من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت، وذلك لحين إشعار آخر.