بعد تقليل أعدادهم.. وزير القوى العاملة يوجه رسائل للعاملين بالقطاع الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عدة رسائل إلى المواطنين والعاملين في القطاع الخاص، بشأن التعامل مع الأزمة الطارئة التي تعيشها البلاد بشأن فيروس كورونا المستجد والذي تواجهه الحكومة بعدة إجراءات احترزاية لمنع انتشاره.

وقال الوزير، في بيان، اليوم الخميس: "يجب أن نكون على قدر المسئولة في هذا الظرف الطارئ، لأن الدولة سخرت كل قدراتها وإمكاناتها لأن صحة وحماية المواطن من هذا الشبح والخطر أهم ما يشغل الحكومة، الناس كلها بتعمل عشان خاطركم".

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وتابع وزير القوى العاملة: "نرجو أن تكونوا على نفس القدر من المسئولية، وتحاولوا بقدر الإمكان أن تكونوا على قدر الحدث الذي نتعرض له جميعًا ونحمي أنفسنا وبعضنا وبلدنا من الفيروس ده، لأن قرارات الدولة تصب في مصلحتنا ومصلحة البلد ويجب أن يكون لدينا الوعي الكامل لحماية أنفسنا والبلد".

وأشار سعفان، إلى وضع خطة الوزارة كاملة لمواجهة كورونا، حيث تم منح إجازة للحوامل والأم التي ترعى طفل أقل من 12 عامًا، بجانب إجازة المرضى أصحاب الأمراض المزمنة وذي القدرات الخاصة، على أن يتبقى نحو 50% من الموظفين داخل مقار العمل، بالإضافة إلى إيقاف البصمة داخل الوزارة تمامًا لحين مرور الأزمة الحالية.

ووافق المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، في اجتماعه مساء أمس، بحضور وزير القوى العاملة، على تقليل عدد العاملين في القطاع الخاص، أسوة بما تم في الجهاز الحكومي، وبمراعاة الخدمات الحيوية، وتفويض اتحاد الصناعات في وضع رؤية تتناسب مع كل صناعة، وتحديد الآلية التي يمكن من خلالها تنفيذ تلك التوصيات، مع عرض ما انتهى إليه المجلس على رئيس مجلس الوزراء.