وزير النقل: توريد 6 قطارات جديدة للركاب من تالجو الاسبانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماعاً موسعاً مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، لمتابعة عدد من المشروعات والتعاقدات الخاصة بتطوير وتحديث مستوى الخدمة المقدمة، ومتابعة إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بمنظومة السكك الحديدية .

استعرض الوزير خلال الاجتماع، آخر المستجدات الخاصة بتوريد 6 قطارات سكك حديدية جديدة للركاب والتي تعاقدت عليها السكة الحديد مع شركة تالجو الإسبانية لدعم أسطولها من الوحدات المتحركة.

وأكد الوزير ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للتوريد حيث سيتم توريد أول قطار في مارس 2021، مشيدا بالإمكانات التكنولوجية العالية لهذه القطارات التي تتميز بالثبات أثناء السير بسرعة في المنحنيات مما يساعد على تقليل زمن الرحلة، بالإضافة إلى تمتعها بسرعات تشغيلية عالية تصل الى 160 كم في الساعة، كما أن العربات مصنعة من الألومنيوم المستخدم حالياً في معظم قطارات أوروبا والعالم.

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ولفت الى أن القطارات المتعاقد عليها تتكون من جرار وعربة قوى، وعربة بوفيه مكيفة، و5 عربات درجة أولى مكيفة، و8 عربات درجة ثانية مكيفة، إضافة إلى بعض الخدمات الجديدة مثل الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما استعرض الوزير موقف مشروع الـ6 وحدات قطارات نوم والمواصفات الفنية لتلك القطارات، وشدد على سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات وأن يراعى نسبة التصنيع المحلي، خاصة وأن توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة النقل في مصر .

واطلع على آخر موقف لمشروع توريد 100 جرارا سكة حديد جديد والذي يتم التعاون الاستثماري فيه مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD لتمويل قيمة تلك الجرارات ليبلغ ما تعاقدت عليه وزارة النقل لتدعيم قوة الجر بالسكة الحديد 260 جرارًا جديدًا، بالإضافة إلى تحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرارًا من الأسطول الحالي، بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، والصيانة الدورية للأسطول الحالي من الجرارات بورش السكة الحديد.

كما استعرض الوزير كافة الإجراءات التي تنفذها السكة الحديد التي تساهم في تحقيق السلامة والأمان للراكب وخاصة في حالة وجود أي أعطال بالإشارات أو الأبراج. وشدد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تحقق السلامة والأمان بكافة الخطوط، مشيرا إلى أن مشروعات تحديث نظم الاشارات بخطوط السكك الحديدية التي يجري تنفيذها، سترفع من معدلات السلامة والأمان.