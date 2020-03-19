أخبار مصر | وزير النقل: بدء توريد 6 قطارات إسبانية جديدة للركاب مارس 2021

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: بدء توريد 6 قطارات إسبانية جديدة للركاب مارس 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن أنه سيتم توريد أول قطار، ضمن الـ6 قطارات الجديدة للركاب من تالجو الإسبانية، في مارس 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع للوزير مع رئيس قيادات هيئة السكك الحديدية، لمتابعة عدد من المشروعات والتعاقدات الخاصة بتطوير وتحديث مستوى الخدمة المقدمة ومتابعة إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بمنظومة السكك الحديدية.

واستعرض الوزير، آخر المستجدات الخاصة بتوريد 6 قطارات سكك حديدية جديدة للركاب والتي تعاقدت عليها السكة الحديد مع شركة تالجو الإسبانية لدعم أسطولها من الوحدات المتحركة، حيث أكد على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للتوريد.

وأشار، إلى الإمكانات التكنولوجية العالية لهذه القطارات حيث تتميز بالثبات أثناء السير بسرعة في المنحنيات مما يساعد على تقليل زمن الرحلة، بالإضافة إلى تمتعها بسرعات تشغيلية عالية تصل إلى 160 كم في الساعة، كما أن العربات مصنعة من الألومنيوم المستخدم حاليًا في معظم قطارات أوروبا والعالم.

ولفت وزير النقل، إلى أن القطارات المتعاقد عليها من جرار وعربة قوى، وعربة بوفيه مكيفة، و5 عربات درجة أولى مكيفة، و8 عربات درجة ثانية مكيفة، إضافة إلى بعض الخدمات الجديدة مثل الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

واستعرض الوزير، موقف مشروع الـ6 وحدات قطارات نوم والمواصفات الفنية لتلك القطارات، مؤكدا على سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات وأن يراعى نسبة التصنيع المحلي خاصة وأن توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة النقل في مصر.

وكما اطلع، على آخر موقف لمشروع توريد 100 جرارا سكة حديد جديد والذي يتم التعاون الاستثماري فيه مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD. لتمويل قيمة تلك الجرارات ليبلغ ما تعاقدت عليه وزارة النقل لتدعيم قوة الجر بالسكة الحديد 260 جرارًا جديدًا، بالإضافة إلى تحديث وإعادة تاهيل وإصلاح 172 جرارًا من الأسطول الحالي، بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، والصيانة الدورية للأسطول الحالي من الجرارات بورش السكة الحديد.

واستعرض الوزير أيضًا، كافة الإجراءات التي تنفذها السكة الحديد التي تساهم في تحقيق السلامة والأمان للراكب وخاصة في حالة وجود أي أعطال بالإشارات أو الأبراج، حيث شدد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تحقق السلامة والأمان بكافة الخطوط، مشيرا إلى أن مشروعات تحديث نظم الإشارات بخطوط السكك الحديدية التي يجري تنفيذها سترفع من معدلات السلامة والأمان.

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