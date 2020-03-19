شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إجراءات العزل الصحى للعاملين بالسياحة بالأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ صباح اليوم الخميس إجراءات العزل الصحى للعاملين بالقطاع السياحى بالكامل فى محافظات الأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وتشمل العاملين بالفنادق وشركات السياحة والمطاعم والبازارات، لمدة 14 يومًا للتأكد من عدم وجود حالات إصابة بفيروس الكورونا.

وأصدر المحافظون فى المحافظات الثلاث قرارات بالعزل للعاملين قبل مغادرتهم أماكن عملهم بداية من اليوم الخميس، حيث سيجرى إغلاق جميع الفنادق والمراكب الثابتة والعائمة مؤقتًا، لبدء إجراءات التعقيم التى أعلنت عنها وزارة السياحة والآثار.

وتتابع الغرف السياحية الفرعية بالمحافظات تنفيذ قرارات عزل العاملين بالفنادق وعدم مغادرتهم أماكنهم وفقًا لقرار المحافظة لمدة 14 يومًا كحجر صحى، وهو إجراء احترازى سيجرى تطبيقه مع كافة العاملين بالقطاع السياحى والمخالطين للأجانب.

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وستتابع إدارات المنشآت السياحية خلال فترة الحجر الصحى، وفى حال ظهور أى أعراض سيجرى التعامل فورًا، وهذا للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، كذلك سيكون هناك قاعدة بيانات كاملة بالعاملين بالمحافظة وسترسل لوزارة الصحة لمتابعة حالاتهم بعد عودتهم لأسرهم.

وأكد دكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أن الكشف على كافة العاملين بالقطاع السياحى للاطمئنان على سلامة حالتهم الصحية، وسيجرى خلال فترة التوقف عقد دورات توعوية لتعريفهم بأساليب وطرق الوقاية والحماية من الفيروسات والأمراض وكيفية تطبيق الطرق المثلى لتطهير ونظافة بيئة العمل.

وأكد الدكتور خالد العنانى، حرص الوزارة على الحفاظ على مصلحة العاملين بالقطاع السياحى موجهًا بضرورة الالتزام بصرف جميع مستحقاتهم بصفة منتظمة، ومؤكدًا أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة تجاه من يتعسف مع أى من العاملين بالقطاع.