شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البرلمان»: نتواصل يوميًا مع الحكومة لمتابعة تطورات «الفيروس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، ان اللجنة تتابع مع وزارة الصحة كل الإجراءات التي تتخذها لمحاصرة فيروس «كورونا»، مؤكدا أن الاتصالات يوميا مستمرة بين البرلمان والحكومة طوال الفترة الماضية ولن تتوقف إلا بعد التخلص نهائيا من هذا الوباء وعودة الحياة داخل البلاد إلى طبيعتها.

وأضاف لـ«المصرى اليوم»، أن لجنة الصحة لن تعقد أي اجتماعات ولم نتلق طلبات إحاطة من النواب لمناقشة أزمة «كورونا»، مبررا ذلك بأن كل القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذا الخطر والحد منه بداية من غلق المدارس والمطارات وتقليل عدد الموظفين صحيحة وجاءت في الوقت المناسب.

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وأشاد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بقرار الحكومة بغلق المطارات، وقال إن دخول «كورونا» مصر جاء عن طريق الأجانب الوافدين إليها أو المصريين العاملين في الخارج وعائدين إلى موطنهم، وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت ايضا بالدور الذي تقوم به الحكومة، وقالت في تقرير لها إن الدولة المصرية كانت أكثر فاعلية من غيرها من الدول التي تواجه هذا المرض.

وقال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة فيروس «كورونا» رفعت عنها المسؤولية عن انتشار المرض، وأصبح المواطن هو المسؤول في المحافظة عن نفسه من خلال الاهتمام بنظافته واستخدام المطهرات وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة بالسكان، موضحًا أن البرلمان يتابع كافة الإجراءات والقرارات دون تدخل في الوقت الحالى.

وأكد مرشد لـ«المصرى اليوم»، لن نقدم طلبات إحاطة أو بيانات عاجلة لأننا لم نسجل أي تقصير من الحكومة في التصدى لهذا الفيروس والحد من انتشاره، وقال في كل دول العالم هناك صعوبة في حصر أرقام المواطنين المصابين بـ«كورونا» بسبب أن حامل هذا الفيروس لا تظهر عليه أي أعراض في البداية ومن المستحيل وزارة الصحة تحصر 100 مليون مواطن. وتابع عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن كل الدول المصابة بهذا المرض لديها أعداد كبيرة لم يتم الإعلان عنها فهناك صعوبة في حصر المصابين في أي دولة، موكدا أن الخطورة ستتحقق في حالة إذا ارتفع عدد الحاملين لهذا الفيروس إلى 1000 مصاب، لأن المستشفيات لن تستطيع علاج هذا العدد من المرضى.