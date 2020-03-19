شكرا لقرائتكم خبر عن جولة فى «حميات بلقاس»: 24 ساعة طوارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط إجراءات احترازية مشددة وتحذيرات من انتشار فيروس كورونا بمركز بلقاس، زارت «المصرى اليوم» مستشفى بلقاس المركزى، ومستشفى الحميات وقسم العزل، الذي استقبل إصابات بالفيروس، وشهد حالة وفاة لسيدة متأثرة بإصابتها بعد نقلها لمستشفى العزل بالإسماعيلية.

«إحنا عندنا حالة طوارئ والكل بيشتغل 24 ساعة، والجميع يقاتل من أجل منع انتشار الفيروس، وكلنا في مركب واحد».. بهذه الكلمات وصفت الدكتورة دينا سليمان، مديرة إدارة الطب الوقائى بإدارة بلقاس، الوضع داخل مستشفى بلقاس وقسم العزل بمستشفى الحميات.

وقالت: «قبل ظهور المرض رفعنا درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستقبال أي حالة، وخصصنا دورا كاملا للعزل بمستشفى الحميات به 7 حالات، ومع ظهور أول حالة بمستشفى الصدر بالمنصورة، لعطيات محمد إبراهيم، 60 سنة، تبين أنها من قرية السماحية التابعة لمركز بلقاس، ثم توفيت بعد نقلها لمستشفى العزل بالإسماعيلية، فتمت زيادة درجة الاستعداد وأصبح الكل يعمل بدرجة مقاتل لمواجهة تداعيات هذه الحالة». وأضافت: «توجهت مع فريق من إدارة الطب الوقائى لترصد المخالطين للحالة واكتشاف أسباب إصابتها، وهنا واجهنا معاناة مع المواطنين بسبب الخوف ومحاولة البعض حجب المعلومات، لكن بفضل مجهود الفريق المقاتل تم رصد جميع المخالطين بالحالة، وكذلك الأطباء الذين ترددت على عيادتهم الخاصة، وأخذنا مسحات من الجميع، وجاءت جميع العينات سلبية، عدا حالة واحدة، وهى زوجة ابنها، وتدعى، بسمة مدنى، 35 سنة، وتم نقلها على الفور لمستشفى العزل بالإسماعيلية، والحمد لله تحسنت حالتها وجاءت العينة الأخيرة سلبية، وفى انتظار عينة أخرى قبل السماح لها بالخروج».

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محررة «المصرى اليوم» فى جولة بمستشفى العزل بالدقهلية

وتابعت: «من أول لحظة إحنا اعتبرنا نفسنا في مهمة قومية، ورغم أن العينات جاءت سلبية إلا أننا قمنا بعزل أسرتها ذاتيا داخل منازلهم تحت المتابعة، وقررنا قفل الأسواق وإلغاء التجمعات مع توعية الناس، وتم تقسيم العاملين بالطب الوقائى من أطباء وموظفين إلى فرق لتعقيم المؤسسات الحكومية، ورصد الحالات المخالطة وتوعية المواطنين لمكافحة انتشار الفيروس، وأتت تلك المهام بنتيجتها حيث لم ينتشر المرض بين أهالى القرية، ولم يظهر بعد ذلك سوى حالتين، وهما بنتا المتوفاة، حيث جاءت تحاليل المسحات إيجابية، وتم نقلهما أيضا لمستشفى الإسماعيلية».

وخصصت إدارة بلقاس مستشفى الحميات بمعزل عن المبنى الرئيسى، ولكنه داخل نفس السور، وخصصت الدور الثالث به بالكامل للعزل، ويضم 7 أسرّة، ولا يُسمح لأحد بالصعود لهذا الدور أو النزول منه، إلا بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية الكافية.

وفى استقبال المستشفى كان العمل يسير بشكل طبيعى ويتردد المرضى بمختلف الأعراض المرضية، وانفعل الدكتور أيمن النجار، مدير الإدارة الصحية، عندما وجد تجمعا لعدد من المرضى في الاستقبال، قائلا: «أنا نبهت يكون فيه مسافة متر على الأقل بين كل واحد، مفيش داعى للقرب من بعض كده».

وخلال جولتنا، استوقفت سيدة وزوجها يرتديان الكمامات الدكتورة دينا سليمان، والدكتور أيمن النجار، وقالا لهما إن السيدة من أقارب الحاجة عطيات التي توفيت بكورونا، وتريد أخذ مسحة وتحليلها، حيث تعانى من آلام في عظمها وارتفاع درجة الحرارة، وعلى الفور وجهت «سليمان» أحد الأطباء وممرضة باصطحابها لمستشفى الحميات وقياس درجة حرارتها وعمل أشعة على الرئة، وتوجهنا مع السيدة والأطباء لمستشفى الحميات، وبقياس درجة حرارتها تبين أنها 36 درجة.