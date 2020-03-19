شكرا لقرائتكم خبر عن بعد «الطقس السيئ».. مفاجأة خاصة بالهواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بوجود تحسن في جودة الهواء وانخفاض نسب التلوث خلال الفترة الحالية، والذى تم رصده من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء، والمنتشرة في العديد من أنحاء ‏الجمهورية، والتى تتابع مؤشرات جودة الهواء على مدار الساعة.

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وأوضحت أنه خلال تعرض البلاد لموجة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة من ١٢ إلى ١٤ مارس الجارى، وعبر رصد جودة الهواء في تلك الفترة، أشارت النتائج إلى تحسن حالة جودة الهواء منذ مساء الأربعاء 11 مارس بمناطق شمال الجمهورية وحتى محافظات شمال الصعيد، تأثرًا بحالة عدم الاستقرار التي تظهر في سقوط الأمطار الغزيرة، مع التأكيد أن مؤشر جودة الهواء يتأثر سلبيًا في حالة توقف الأمطار نظرًا لنشاط الرياح، أما في محافظات وسط وجنوب الصعيد فأشارت نتائج الرصد إلى أن مؤشر جودة الهواء تأثر سلبيًا بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على المناطق المكشوفة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تحليل نتائج رصد الهواء خلال تلك الفترة للجسيمات الصلبة من خلال شبكة رصد نوعية الهواء المحيط، يبين انخفاض معدلات التركيزات لهذه الجسيمات بأغلب محطات الرصد، فقد سجلت مؤشرات جودة الهواء المحيط على مستوى الجمهورية ليوم الخميس 12 مارس انخفاض تركيزات الجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميترات، مقارنة بالحد القانونى المقرر للمتوسط اليومى، وانخفضت التركيزات أيضاً على مستوى مدن الدلتا والقناة بنسبة 42.7%، أما عن يوم 13 مارس فكان معدل الخفض على مستوى القاهرة الكبرى نسبة 71.3%، وعلى مدن الدلتا والقناة 67.3%.

جدير بالذكر أن الرصد البيئى لجودة الهواء المحيط يعتبر إحدى أهم أدوات دراسة الحالة البيئية الذي يقع ضمن أولويات وزارة البيئة من خلال الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء، وذلك لما له من أهمية كبرى ليس فقط في قياس نسب الملوثات البيئية، ولكن أيضا لتحديد مصادر هذا التلوث وإيجاد المقترحات الفنية للحد من تأثير هذه المصادر.