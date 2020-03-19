شكرا لقرائتكم خبر عن قصص كفاح الأمهات المثاليات.. كفاح لمواجهة الصعاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل «المصرى اليوم» نشر قصص كفاح عدد من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات، وسرد أهم المحطات في مسيرة عطائهن التي امتدت على مدار سنوات طويلة، نجحن خلالها في مواجهة الصعاب وقهر التحديات بإصرار وعزيمة. فهذه أمينة راشد، الأم المثالية من محافظة دمياط، اعتبرت فوزها باللقب تاجا على رأسها، وهذه فوزية عبدالحكيم محمد نوفل، من مدينة طور سيناء، تقول: «نحتت في الصخر مع زوجى طوال ٤٠ عاما، حبا لزوجى، وفى تربية أبنائنا على طلب الرزق الحلال، وعشقًا لتراب الوطن، وهذه حمدية محمد درويش، والدة الأطباء، اعتبرت حصولها على اللقب تتويجا لمشوار كفاحها مع أسرتها. وإلى التفاصيل:

فوزية الأم المثالية لجنوب سيناء: نحت الصخر مع زوجى طوال 40 عامًا وحرصت على المشاركة بخطط تنمية سيناء

نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى خلال مؤتمر صحفي لاعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020

قالت فوزية عبدالحكيم محمد نوفل، من مدينة طور سيناء، التي فازت بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة جنوب سيناء لعام 2020 إنها صبرت مع زوجها الذي كان ينحت في الصخرمنذ 40 عامًا عمر زواجنا حبا لزوجى وفى تربية أبنائنا على طلب الرزق الحلال وعشقًا لتراب الوطن كنا نوفر لأبنائنا حياة كريمة قدر دخلنا الشهرى ولم يشعروا بأنه ينقصهم شىء أو أنهم مختلفون عن باقى أقرانهم.

وأضافت فوزية أنها خلال فترة زواجها حصلت على الشهادات الابتدائية والإعدادية ودبلوم التجارة، كما حصلت على شهادة من مدرسة الخط العربى من جنوب سيناء في عام 1987 بعدها أصيب زوجى في حادث سير فأُخُرج على المعاش لم نيأس وصبرنا حتى اتجه زوجى للعمل في مجال توزيع الأغذية وما زال يعمل بهذه التجارة حتى الآن.

وتابعت لدى 4 أبناء الأكبر أحمد عبدالله عبدالله على خالد 39 سن متزوج ولديه طفل، طبيب مقدم بالقوات المسلحة استشارى جراحة قلب بالمركز الطبى العالمى، ويعد أول طالب التحق بكلية الطب في جنوب سيناء سواء على مستوى الأزهر الشريف أو التعليم العام، وابنتى ابتهال 37 سنة متزوجة ولديها طفلان تعمل دكتورة في استخراج اليورانيوم من المواد العضوية ومدرس في هيئة المواد النووية بالقاهرة وابنتى أسماء 33 سنة متزوجة ولديها طفلان، طبيبة رمد تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والأخير إسماعيل، طبيب بشرى يعمل بالقاهرة.

وأهدى فوزى باللقب لروح والدى وحماى رحمة الله عليهما. وعن رد فعلها بفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، قالت: انتابتنى فرحة غامرة وسعادة لا تقدر، وشعرت بأن المولى عز وجل كلل نجاحى في حياتى بهذا التكريم، مشيرة إلى أنها وزوجها تقدما 7 مرات لقرعة الحج ولم يحالفهما الحظ.

واختتمت حديثها قائلة أتمنى من الله أن يمن علينا بوحدة سكنية في طور سيناء وأن أسافر برفقة زوجى الحاج عبدالله لأداء فريضة الحج خاصة أننا نتقدم كل عام لمدة 7 سنوات في حج القرعة ولم يحالفنا الحظ.

والتقط الزوج عبدالله على خالد، أمين شرطة بالمعاش، خيط الحوار مبتدأ بشعاره الذي يؤمن به ومبدأه في الحياة قائلا: «أنا مؤمن بمبدأ صعيدى يقول: ابن ابنك وماتبنلوش» وهو يعنى تربية الأولاد تربية صحيحة أفضل من بناء البيوت والعمارات، مؤكدا أنه وزوجته كرسا حياتهما على تربية أبنائهما وأثمرت هذه التربية عن تخريج مواطنين صالحين أصحاب أخلاق عالية بجانب أنهم يرتقون مناصب يفخر بها كل أب وأم. واستعرض مشوار كفاحه وزوجته مشيرًا إلى أنه متواجد في جنوب سيناء منذ عام 1975 وتزوج في عام 1980 وأقام هو وزوجته في القرية الدفاعية بقرية أبوصويرة التابعة لمدينة رأس سدر ثم انتقلا إلى مدينة طور سيناء وكانت الزوجة جنبا بجنب معه يكافحان سويا لزيادة دخلهما وتربية أبنائهما، لافتا إلى أن الظروف المعيشية وقتها لم تكن سهلة ولكن كانت هناك معاناة ومعظم الاحتياجات الأساسية كانا يحصلان عليها بصعوبة.

وأضاف بفضل الله وتوفيقه وفقت أنا وزوجتى في تعليم أبنائنا وحصلوا جميعا على مؤهلات جامعية ودرجات علمية وهذا هو ثمرة نجاحنا في الحياة ولم يبق لنا سوى حج بيته الحرام.

«حمدية» والدة الأطباء: حصولى على لقب الأم المثالية بشمال سيناء تتويج لكفاحى

الأمهات المثاليات

رحلة كفاح عاشتها حمدية محمد درويش، الأم المثالية على مستوى محافظة شمال سيناء، بدأت منذ زواجها في محافظة البحيرة، ثم انتقالها برفقة زوجها إلى مدينة بئر العبدبشمال سيناء قبل 26 عامًا، أنجبت خلالها ثلاثة أبناء وبنت، الأول الدكتور يوسف، يعمل طبيبًا بمستشفى قصر العينى في القاهرة، تخصص المخ والأعصاب، والثانى محمد، ويدرس بالفرقة الخامسة بكلية الطب في جامعة قناة السويس، والثالث إبراهيم، ويدرس في الفرقة الثانية بنفس الكلية، وآية حاصلة على ليسانس الآداب والتربية من كلية التربية في جامعة العريش دفعة 2017 بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، وتعمل مدرسة بعقد مؤقت في إحدى المدارس، حيث يلقبها أهالى المدينة بأم الأطباء.

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تقول حمدية محمد درويش، الأم المثالية، إنها تشعر بسعادة غامرة بسبب حصولها على لقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، ما خفف عنها آلام السنوات الماضية ويعد تتويجا لرحلة الكفاح التي عاشتها برفقة زوجها لتربية أبنائها، بالرغم من أنها لم تحصل على قدر كافٍ من التعليم، وبالرغم من إصابته بالمرض اللعين، ورحلة العلاج التي استمرت نحو 12 عامًا.

وأضافت أنها منذ وصلت إلى مدينة بئر العبدتعلمت التطريز السيناوى، وكانت تصنع الملابس السيناوية المطرزة وبيعها لمعاونة زوجها الذي يعمل في مديرية التربية والتعليم في مواجهة أعباء الحياة، ثم قامت بتربية الطيور والدواجن والأغنام والماعز وبيعها في الأسواق لتلبية احتياجات الأسرة، حتى بعد إصابتها بالمرض اللعين كانت تقوم بالتربية والبيع ثم بعد ذلك السفر خارج المحافظة لتلقى العلاج طوال 12 عاماً.

وتابعت: «كان الحمل ثقيلا بعد أن أنجبت 3 أبناء وبنتا، وكنت تسهر على تربيتهم وفى النهار أعمل لمشاركة زوجى في توفير النفقات الخاصة بالمنزل».

وأشارت إلى أن الابن هو ثمرة الأسرة التي تتركها الأم للمجتمع، فإذا صلحت الثمرة صلح حال المجتمع، وإذا فسدت الثمرة فسد المجتمع، لافتة إلى أن من أهم أحلامها كان إخراج أبناء محترمين ومتعلمين لنفع المجتمع، ورغم أنها لم تنل قسطًا من التعليم كافحت حتى تحقق ذلك، فلديها ابن طبيب وابنان آخران مشروع طبيب، حيث يدرسان في كلية الطب، بجانب ابنه تخرجت في كلية التربية بتفوق.

وقالت إن الحياة وسط المجتمع السيناوى رائعة، حيث إنه مجتمع يحافظ على العادات والتقاليد ومتماسك، ويحافظ على أبنائه، وأن الفضل يعود لعدد من سيدات المجتمع السيناوى في مساعدتها على تعلم الحياكة والتطريز وشغل وقت الفراغ في شىء مفيد.

وأضافت أن التعليم في شمال سيناء يشهد طفرة تنموية كبيرة، وخير مثال على ذلك أن أبناءها بالجد والاجتهاد وصلوا إلى مرتبة تعليمية كبيرة، فالفضل يرجع إلى المدرسة أولا ثم إلى المنزل، فالتعليم الجيد يخرج أجيالا جيدة تنفع الوطن.

من جانبه، عبر زوجها سلامة محمد إبراهيم، وكيل مدرسة، عن سعادته بحصول زوجته على لقب الأم المثالية، وقال إنه شىء يدعو إلى الفخر والسعادة الغامرة، وتتويج لرحلة الكفاح الكبيرة التي قامت بها، خاصة مع إصابتها بالمرض اللعين، وعدم يأسها والقيام بدورها على أكمل وجه، مؤكدا أنها تستحق هذا اللقب بجدارة لما قدمته للمجتمع ولأسرتها البسيطة.

أمينة راشد الأم المثالية على مستوى الجمهورية: «كل أملى كان تربية بناتى أحسن تربية وفوزى باللقب تاج على رأسى»

الأمهات المثاليات

قالت أمينة راشد إبراهيم، الأم المثالية على مستوى الجمهورية وعلى مستوى محافظة دمياط، إنها عاشت لحظات اختلطت فيها الدموع بالفرح فور علمها بأنه تم اختيارها أمًا مثالية لعام 2020، حيث أوضحت أنها تذكرت زوجها الطبيب محمود عبدالحميد الشربينى، الذي توفى عام 1987، وكان في العقد الثالث من عمره، تاركًا لها 3 بنات، هدى 6 سنوات، ومنى 3 سنوات، وبينما كانت مازالت حاملا في ابنتها الثالثة نهى.

وأضافت: أنا مواليد 1948، وكنت أعمل مدير تمريض بمستشفى دمياط التخصصى، وحاليا بالمعاش، وعندما توفى زوجى رفضت الارتباط وقررت تحمل المسؤولية وتربية البنات، ومرت السنوات صعبة علىَّ لكننى كنت صامدة في مواجهة مشقة الحياة، ولا يوجد دخل سوى راتبى ومعاش زوجى، فأحسنت تربية بناتى ورعايتهن خلال مراحلهن التعليمية المختلفة.

وتابعت: كان كل أملى أن أربى بناتى أفضل تربية، وحصلت الابنة الكبرى على بكالوريوس علوم ومتزوجة من طبيب، والابنة الثانية مهندسة، والابنة الثالثة مهندسة ومتزوجة من مهندس.

وأضافت: تلقيت اتصالا من نقابة الأطباء طالبوننى فيه بالتقدم بأوراق للمسابقة، وبالفعل تقدمت في مسابقة مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط، وأنا لم أتوقع حصولى على لقب الأم المثالية، وفوجئت اليوم بحصولى على المركز الأول، من خلال اتصال تليفونى من وزارة التضامن الاجتماعى، وأعتبر فوزى باللقب تاجا على رأسى، خاصة أننى أرى أننى قمت بالدور الذي يجب أن تقوم به أي أم، وهو مشوار أفتخر به طوال عمرى، وأهدى تكريمى لروح زوجى.