شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تعلن إمداد المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة من السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إمداد المجمعات الاستهلاكية بجميع السلع وأن هناك كميات كبيرة من اللحوم والدواجن وكافة السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ التوزيع وفروع الشركات التابعة، كما يوجد مخزون استراتيجى يكفى احتياجات البلاد لعدة أشهر بجانب توفير حصص الدقيق للمخابز والقمح للمطاحن أولاً بأول لإنتاج الخبز للمواطنين.

وأوضحت الوزارة، أن الدكتور على المصيحلى، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع على مدار الساعة التقارير الواردة من مديرى المديريات بشأن انتظام عمل المنشآت التموينية والمخابز والمطاحن والصوامع، من أجل توفير كافة احتياجات المواطنين من الخبز يوميًا.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه كافة الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من جوده وصلاحية المنتجات المباعة، كما شدد على أهمية التحرك الفورى اعتباراً من اليوم لكافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والجهات التابعة بهدف ضبط الأسواق والأسعار والرقابة الصارمة على أسعار وجودة المنتجات المباعة للمواطنين وخاصة السلع المتعلقة بالمنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية والنظافة للحد من التلاعب بالأسعار أو حالات الغش التجار.

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وأكد أن الدولة بكافة أجهزتها وأذرعها الرقابية التنفيذية ستتصدى بكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطن المصرى، وأن ما تشهده البلاد فى هذه الظروف الاستثنائية تحتم على الجميع التصدى بالقانون لأى مخالفات تجارية قد ترتكب فى حق المواطنين سواء كانت تلاعب فى الأسعار أو غش فى المنتجات أو حجب للسلع عن التداول وتخزينها بهدف تعطيش الأسواق.

وأوضح المصيلحى، أن أى مخالفات قد ترتكب وتثبت صحته بعد التحقيق فيها بناء على التحريات اللازمة ستجرى مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف، وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.

وأهاب المصيلحى بكافة التجار والصناع والموزعين الالتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة للأسواق التجارة الداخلية وأن الظروف التى تشهدها البلاد تحتم على الجميع الالتزام بالقانون وبالإجراءات السليمة لعمليات البيع والشراء وعدم استغلال المواطنين.