حدث ليلاً| 5 إجراءات عاجلة من التموين بسبب كورونا.. وحقيقة فرض حظر التجوال

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من الصباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

"شائعات لا أساس لها".. المتحدث العسكري نافيًا انتشار القوات المسلحة لتطبيق حظر التجوال

نفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، ما تم تداوله حول انتشار القوات المسلحة في الشوارع لتطبيق حظر التجوال بالمحافظات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وقف إصدار البطاقات.. 5 إجراءات عاجلة من التموين بسبب كورونا

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيحلي، توجيهًا وزاريًا رقم 8 بإصدار بطاقات تموين بدل فاقد أو تالف من خلال موقع مصر دون الحاجة للذهاب إلى مكتب التموين، بشرط سريان البطاقة قبل تلفها أو فقدها، وذلك بسب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وكإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير التموين: سنعيد توزيع إنتاج كحول الإيثيلين لصالح الجهات الصحية

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه قبل توليه حقيبة الوزارة، وتحرير سعر الصرف، اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي 1.8 مليار دولار لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي بالدولة لمدة كافية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الخليج 365 يرصد الساعات الأولى لتطبيق قرار غلق المقاهي بالإسكندرية (صور)

أجرى الخليج 365 جولة ميدانية بالإسكندرية لمتابعة الساعات الأولى لتطبيق قرارغلق المقاهي لمدة 12 ساعة يوميًا، بدأت في العاشرة من مساء أمس الأربعاء، في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

للتفاصيل.. اضغط هنا

"الغرف التجارية": التواصل مع الجهات الرقابية للإبلاع عن المحتكرين

قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تتم متابعة حالة توافر السلع في الأسواق أو ارتفاع الأسعار، وبمتابعة أي شيء غير طبيعي بالنسبة إلى الأسواق يتم إبلاغ الجهات المختصة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

Advertisements

جامايكا وكوستاريكا تسجلان أول حالتي وفاة نتيجة كورونا

أكدت جامايكا وكوستاريكا تسجيل أول حالتي وفاة لدى كل منهما جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الإمارات تعلق دخول حاملي الإقامة لمدة أسبوعين

قررت الإمارات تعليق دخول حاملي الإقامة السارية للموجودين خارج الدولة بدءا من اليوم الخميس ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد بحسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب انتشار فيروس كورونا وكإجراء احترازي حفاظا على الصحة والسلامة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الصين: ووهان بدون إصابات بكورونا بعد شهرين من الإغلاق

أعلنت الصين صباح اليوم الخميس تسجيل 8 حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، لترتفع الحصيلة إلى 3245 حالة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

رسميًا.. ترامب المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية

اجتاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عتبة المندوبين اللازمين لنيل ترشيح حزبه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، في إطار حملة إعادة انتخابه، حسبما ذكرت "فرانس برس".

للتفاصيل.. اضغط هنا

العربية: أنباء عن انفجارات في محيط القصر الرئاسي بمقديشو

نقلت قناة العربية أنباء عن انفجارات في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة الصومالية مقديشو.

للتفاصيل.. اضغط هنا