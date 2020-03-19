يستفيد منها 300 ألف عامل.. كيف تحصل على إعانة القوى العاملة بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيه لبعض العاملين بالوزارة، لرفع العبء عن كاهلهم، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفي إطار خطة الدولة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19).

ويرصد "الخليج 365" الفئات المستفيدة وإجراءاتها وأماكن الحصول عليها كالتالي:

ـ العمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات.

ـ ورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من جميع حالات حوادث الطرق التي أدت إلى الوفاة (من وإلى العمل).

ـ يشمل الصرف الفئة المسجلة المستحقة التي تم حصرها في حملة "حماية".

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ـ العمالة غير المنتظمة بالقرى الأكثر احتياجًا بوليصة التأمين على الحياة "أمان".

ـ الذهاب إلى المديرية التابع لها للحصول على البيانات الكاملة للبدأ في تحويل المبلغ

ـ تصرف الإعانة من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل.

ـ يستفيد من الإعانة نحو 300 ألف من العمالة غير المنتظمة (عمال اليومية).

وقال وزير القوى العاملة، إن العمالة غير المنتظمة، مسجلة في مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، ويصرف لهم 4 منح في مناسبات معينة، وبخصوص هذه الظروف الطارئة الحالية، قررت الوزارة صرف منحة استثنائية لمجابهة هذه الظروف.​