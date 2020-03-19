شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إجراءات قررتها محافظة القاهرة لمواجهة تفشى كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مجموعة من القرارات العاجلة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. 1- غلق الحدائق العامة لمنع التجمعات. 2- غلق مراكز خدمة المواطنين والاكتفاء بالتعامل الالكترونى لاستقبال الشكاوى. 3- منع التعامل الورقى في المحافظة وتخصيص بريد الكترونى لتبادل المعلومات. 4- تخفيض عدد العاملين لـ50% تنفيذا لقرار مجلس الوزراء. Advertisements 5- تطهير المنشآت الحكومية . 6- حملات مكثفة لضبط الأسواق لمنع احتكار السلع أو رفع أسعارها خاصة المستلزمات الوقائية. 7- إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية. 8- غلق المراكز التعليمية وصالات الجيم والحضانات. 9- منع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية وغيرها والحد من الاجتماعات والندوات. 10- حظر الشيشة بمقاهي وكافيتريات العاصمة.

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