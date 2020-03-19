شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن مخالفات المقاهى ومراكز الدروس للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت الحكومة ووزارة الصحة والمحافظون عددًا من أرقام الهواتف والخطوط الساخنة للإبلاغ عن شائعات كورونا، أو أية حالات تظهر بالمحافظات بجانب مكافحة سناتر ومراكز الدروس الخصوصية، والشيشة بالمقاهى المخالفة لقرارات المحافظين، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتحقيق كل ما يؤدى إلى الحفاظ على الصحة العامة وحماية العاملين والمواطنين المترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا.

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وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” تلك الخطوط الساخنة وأرقام الهواتف المخصصة للإبلاغ عن أية مخالفات

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن تخصيص رقمى واتس آب (01155508688/ 01155508851)، للإبلاغ عن أى شائعات تتعلق بفيروس كورونا المستجد أو غيره، على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تجاه كل من أذاع أخباراً أو بيانات كاذبة أو شائعات، تتعلق بهذا الأمر، بهدف تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

واصل الخط ساخن رقم 105 التابع لوزارة الصحة والسكان تقديم الاستفسارات اللازمة للجمهور عن فيروس كورونا المستجد وآليات الوقاية منه والتعرف على الأعراض المرضية المتعلقة بالفيروس، وقالت وزارة الصحة والسكان، إن فيروسات الكورونا هى مجموعة من الفيروسات حيوانية المصدر وتنتقل بين الحيوانات وقد تنتقل للإنسان، وأضافت: ينتقل الفيروس الجديد عن طريق الرذاذ الناتج عن العين والعطس والرشح والكحة.

وفى القاهرة خصصت محافظة القاهرة أرقام للإبلاغ عن المقاهى المخالفة التى لم تلتزم بحظر الشيشة ضمن الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، حيث طالبت المحافظة المواطنين بالاتصال على أرقام غرفة عمليات محافظة القاهرة 23912136 - 23907147 – 23901236، وكذلك الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية، والحضانات غير الملتزمة.

وفى الجيزة خصصت محافظة الجيزة أرقام لاستقبال الشكاوى والبلاغات على أرقام 114 وواتس أب 01152860444، بالتزامن تطبيق حظر الشيش بالمقاهى، وغلق السناتر وكذلك الإبلاغ عن الحضانات التى لم تلتزم بقرار تعليق الدراسة.

وفى المنوفية أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تخصيص أرقام للإبلاغ عن سناتر الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية ومحال الألعاب الإلكترونية "بلاى ستيشن " بنطاق المحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والتعامل معهم بكل حزم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة أبنائنا الطلاب، وتتلقى المحافظة شكاوى الإبلاغ عن السناتر ومراكز الدروس الخصوصية من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على الأرقام التالية ( 2222035- 2224899- 2239804)، كما وجه اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام باستقبال شكاوى المواطنين إلكترونياً، وإرجاء لقائه اليومى بالمواطنين إلى وقت لاحق، على أن تستقبل الشكاوى إلكترونياً عن طريق البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء www.shakwa.eg أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 165288.

وفى محافظة القليوبية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، خطا ساخنا لضبط سناتر الدروس الخصوصية، بعد قرار أجهزة الدولة بأغلاقها لمدة 15 يوماً، حيث تم تخصيص رقم 01119992624 لتلقى البلاغات عبر رسائل الواتساب ويتم فور البلاغ التأكد من صحته، ويقوم رجال أمن القليوبية بأغلاق المركز الذى تم الإبلاغ عنه، وأشارت مديرية أمن القليوبية، أن هذا الرقم يعمل على مدار 24 ساعة ويتم التعامل الفورى مع أى بلاغ حفاظا على صحة المواطنين وذويهم.

وفى الفيوم أعلنت محافظة الفيوم عن تخصيص رقم واتس آب"01551150052" يعمل على استقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين المدعومة بالصور، بجانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التى تتلقى كافة شكاوى المواطنين بهذا الشأن.

وفى القليوبية خصصت محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خطا ساخنا للإبلاغ عن المقاهى التى لم تحظر الشيشة حتى الآن بالرغم من إصدار قرار بمنعها فى المقاهى حفاظا على صحة المواطنين وكإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث يتم إرسال الشكاوى عبر الواتساب على الرقم التالي: - (01119992624)، فيما ناشدت محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فى بيان لها أبناء المحافظة بالبعد عن التجمعات كأحد أهم الإجراءات الوقائية فى الفترة الحالية، ومراعاة قواعد الحفاظ على الصحة العامة التى تنفذها الدولة فى مختلف المصالح والميادين خلال هذه الفترة كإجراءات احترازية، فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفى المنيا كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، باستقبال كافة الشكاوى إلكترونيا، يأتى ذلك نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، وبناءً على قرارات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ العديد من الاجراءات للحد والوقاية من تفشى فيروس كورونا المستجد، والسيطرة عليه بمنع الأنشطة الجماعية، لمنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس من الانتشار، وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وأعلنت إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة عن استقبال الشكاوى إلكترونيا من خلال:- الموقع الإلكترونى لمنظومة الشكاوى الحكومية www.shakwa.eg، والاتصال بالخط الساخن 16528، وإرسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتس بالإدارة 01100585052، ومبادرة صوتك مسموع 15330 - واتس 01150606783، حيث يأتى ذلك فى الوقت الذى اتخذت فيه المنيا عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا ومنها حظر الشيشة على المقاهى وداخل المحلات العامة، وحظر إقامة الأسواق الأسبوعية والحفلات والمناسبات والافراح وسرادقات العزاء ،وأيضا تخفيض عدد الموظفين داخل المصالح الحكومية.

وفى الأقصر أعلنت محافظة الأقصر، أنه فى حال حدوث أى عذر لدى المواطن يمنعه من الحضور، يمكنه تقديم شكواه إلى مسئولى محافظة الأقصر من خلال عدة وسائل:- وتليفون خدمة المواطنين:- (2356054)، وتليفون غرفة العمليات:- (2374903)، أو الاتصال على الأرقام الآتية:- (2372188 – 2372263)، أو تسجيل الشكاوى على الموقع الإلكترونى (www.shakwa.eg).

وفى الدقهلية ناشدت رئاسة مركز ومدينة بلقاس برئاسة الدكتور عمرو عبدالعاطى رئيس مركز ومدينة بلقاس فى بيان لها ،عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، المواطنين الإبلاغ عن أماكن سنترات الدروس الخصوصية التى لم تمتثل للقرارات الغلق، كما ناشدت المواطنين لإبلاغ أيضًا عن المقاهى أو الكافيهات التى تقدم الشيشة ولم تمتثل لقرارات منعها وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيرس كورونا وذلك من خلال الاتصال على الرقم الآتى 01092002980، كما خصصت محافظة الدقهلية بعض أرقام الطوارئ الابلاغ عن أية مخالفات خاصة، بعمل السناتر و المقاهى وتقديم الشيشة بالمخالفة بعد اصدار محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، قرر بإغلاق السناتر وإلغاء الشيش وقد حددت رقم (0502316644)، ورقم غرفه العمليات (0502316644 – 0502314880 – 0502327792)، وذلك للإبلاغ عن مخلفات المقاهى ومراكز الأنشطة التعليمية وشكاوى المواطنين.

وفى بورسعيد تم تخصيص رقم 01060227956 على تطبيق "واتس آب"، لتلقى شكاوى المواطنين بمختلف أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، وذلك من أجل سرعة التفاعل والتواصل مع شكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور.

وفى البحيرة تم تخصيص عدد من أرقام الهواتف وهى كما يلى:- (أرقام غرفة العمليات المركزية لتلقى بلاغات المواطنين - غرفة عمليات محافظة البحيرة الخط الساخن 114 0453356397 - غرفة العمليات بمديرية الأمن 0453307742 - غرفة عمليات مديرية التموين 0453318337 - غرفة عمليات مديرية الصحة 0453318154 - الإبلاغ عن حالات التســمم الخط الساخن - 137 الإبلاغ عن حوادث المرور 01221110000).

وفى جنوب سيناء أعلنت المحافظة تخصيص أرقام مجانية خاصة لتلقى شكاوى المواطنين إذ جرى تخصيص رقم 113 للخط الساخن بغرفة عمليات المحافظة ورقم 440554 بمدن رأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس وسانت كاترين ورقم 3773537 بمدينة الطور وفى مدينة دهب جرى تخصيص رقم 9221144 وفى مدينة شرم الشيخ تم تخصيص رقم 3604990 وفى مدينة نويبع رقم 3530228.

وفى دمياط أعلنت محافظة دمياط تم عقد غرفة عمليات لمتابعة الموقف أولا بأول وتخصيص خط ساخن للتواصل مع المواطنين على رقم 05722644121 وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة تضم ممثلين من كافة الجهات ذات الصلة، وخصصت الخطوط الساخنة لقطاعات المصالح الخدمية لتلقى شكاوى المواطنين التواصل معها، وضمت قائمة الخطوط ما يلى:- (إدارة الأزمات 114، ومديرية الكهرباء121، وشرطة النجدة 122، والإسعاف 123، وشركة مياه الشرب 125 وشركة الغاز 129 والحماية المدنية 2212300 ،ومديرية الصحة 2222248، ومديرية التموين 2212319).

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وفى مرسى مطروح خصصت المحافظة لتلقى الشكاوى على مستوى المحافظة على أرقام غرفة عمليات المحافظة 0464933158 ولجميع مجالس المدن على أرقام غرف العمليات بها خاصة مدينة مرسى مطروح، والتى تتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين على رقم 0464933105.

وفى محافظة الإسماعيلية تم تخصيص عدة هواتف وخطوط ساخنة لتلقى الشكاوى وهى كما يلى: (غرفة عمليات المحافظة 0643380240 - 0643380241 مركز ومدينة الاسماعيلية 0643360219 - 0643360218 مركز ومدينة التل الكبير 0643960017 مركز ومدينة أبوصوير 0643470051 مركز ومدينة القصاصين 0643441870 مركز ومدينة فايد 0643664848 مركز ومدينة القنطرة غرب 0643561555 مركز ومدينة القنطرة شرق 0643750607 حى أول 0643918472 حى ثانى 0643337726 حى ثالث 0643210911 الاسعاف - الصحة 0643227423 73 - 3209571 064).

وفى السويس، تم تخصيص من قبل المحافظة رقم لتلقى الشكاوى والتدخل الفورى فى أية مشكلات من قبل المقاهى أو مراكز الدروس الخصوصية وهو رقم غرفة العمليات بمحافظة السويس (062-3331040).

وفى محافظة أسوان شملت الخطوط الساخنة وأرقام تلقى الشكاوى ما يلى:- (غرفة الأزمات: 0972304253 النجدة: 122 الإسعاف: 123 المطافئ: 180 المياه: 125 كهرباء: 121 نجدة الطفل: 16000 شكاوى المرأة: 0972317094).

وفى شمال سيناء أعلنت محافظة شمال سيناء للمواطنين أرقام تليفونات غرفة العمليات فى ديوان عام المحافظة بالعريش، وغرف العمليات الفرعية على مستوى مجالس المدن المختلفة، على مستوى المحافظة، لتواصل المواطنين فى حالات الضرورة، والإبلاغ عن أى مخالفات للاتصال بها، وشملت الأرقام فى شمال سيناء مايلى:- (الأرقام هى الخطوط الأرضية: 3327052، 3323014 - رقم الخط الساخن وهو: 114 - رقم غرفة العمليات فى مجلس مدينة العريش هو: 3366840 - مجلس مدينة الشيخ زويد هو: 3500870 - مجلس مدينة الحسنة هو: 3500206 - فى مجلس مدينة نخل هو: 3600301 - فى مجلس مدينة بئر العبد هو: 3540014).

وفى محافظة الغربية، أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية عن رفع حالة الطوارئ بغرفة عمليات المحافظة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين لمواجهة انتشار الدروس الخصوصية، ومنع تدخين الشيشة بالمقاهى، للحد من انتشار فيروس كورونا، وخصصت المحافظة أرقام لتلقى شكاوى المواطنين وهى 0403341233 – 0403333111- 0403333263 – 0403335531، كما تم تخصيص أرقام على "الواتس آب" وهى 01102014000 – 01094010999 – 01277073412.

وفى الشرقية أعلنت المحافظة عن عدد من أرقام الهواتف للإبلاغ عن المخالفات كى يتثنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف تلك المخالفات، حيث تم تخصيص رقم 122 للإبلاغ عن سنتر دروس شغال أو يعرف مدرس موقفش الدروس تزامنا مع وقف الدراسة، وأيضا الإبلاغ عن تاجر يرفع الاسعار بالاتصال بالخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم (19280)، وللإبلاغ عن صيدلى يرفع سعر الكمامات أو مواد التعقيم بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، وتناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفة بالاتصال برقم (25354150‪ ‪ (01025183862) (أو عن طريق شكوى على «واتس آب» على الرقم السابق، على أن يكون الإبلاغ محدد به الصنف والصيدلية ومكانها‪.

وفى محافظة قنا، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لاستقبال أى بلاغات على أرقام الهواتف الآتية "0963337291 / 0963328472 / 0963329542‪"فاكس.

وفى كفر الشيخ، تم فتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وتخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 من التليفون الأرضي. وشملت أرقام تلقى شكاوى المواطنين بمحافظة كفر الشيخ، والتى تتضمن الرقم 0473241130، والرقم 0473220792، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الواتس آب على الرقم 01159080748، والإيميل [email protected] لتلقى الاستغاثات.

وفى محافظة الإسماعيلية، أعلنت إدارة الإعلام بمحافظة الإسماعيلية عن رقم غرفة عمليات المحافظة والطوارئ الخاصة بها، وقال أحمد اليمانى، المتحدث الرسمى لديوان المحافظة إن رقم غرفة عمليات المحافظة هو (0643380240).

وفى الوادى الجديد تم رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة، حيث تم تخصيص رقم 0922920301 لتلقى شكاوى المواطنين.

وفى أسيوط تم التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء، حيث تتلقى أى شكاوى أو استفسارات من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة، إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع جميع الأجهزة المختصة لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ومواجهة مخاطر الطقس السيئ.

وفى البحر الأحمر خصصت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، رقم واتساب، لتلقى الشكاوى من المواطنين وخصصت الوحدة المحلية رقم 01062229096 لتلقى الشكاوى عليه.

وفى سوهاج، تم إطلاق خدمة "واتس آب" باسم "إدارة العلاقات العامة والإعلام" على رقم 01153618161 لتلقى شكاوى المواطنين الجادة.

وفى بنى سويف قرر المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بنى سويف، تخصيص رقم (01018460099) على خدمة تطبيق الـواتس آب "whats app" الذى يتيح المراسلة الفورية بواسطة التليفون المحمول ،لتلقى شكاوى ومطالب المواطنين.

وفى الإسكندرية أعلنت الأجهزة التنفيذية عن تخصيص رقم خاص على هاتف محمول لتلقى شكاوى المواطنين حيث تم تخصيص رقم الموبايل (01204288881)، بجانب رقم غرفة عمليات المحافظة (01212013337)، لتلقى شكاوى المواطنين عبر خدمة الواتس آب على هذه الأرقام، وذلك للإبلاغ عن الدروس الخصوصية ومقراتها ومخالفات المقاهى.