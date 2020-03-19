شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تشن حملات تفتيش على مجازر وأماكن عرض وبيع المنتجات الحيوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن هناك تكليفات لمديريات الطب البيطرى، بتكثيف حملاتها البيطرية اليومية بجميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع أطباء الادارة المركزية للصحة العامة والمجازرومديريات الطب البيطرى، والمرور على مجازر اللحوم واسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها اماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم ، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الاول.

وأضاف "عبد الحكيم " لـ"الخليج 365"، إن هناك تعليمات لجميع مديريات الطب البيطرى بتكثيف الحملات المرورية التي تشمل أسواق وعرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من ادارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الاخرى ، وأماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاة المخالفين.

فيما أكد تقرير الخدمات البيطرية،أن اطباء الادارة العامة للتفتيش على اللحوم تقوم بمراجعة التقارير الشهرية لمخالفات لائحة المجازر والتفتيش على اللحوم لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية وابـــداء الملاحظات الفنية ومخاطبة المديريات لتلافى السلبيات، مؤكدا أن الهدف الاساسى للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية وذلك من خلال القيام بمأموريات دورية لجميع محافظات الجمهورية شهرياً لمراجعة أعمال التفتيش على اللحوم بدائرة المحافظة.

وأوضح التقريرأنه تنفيذا لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بالحفاظ على صحة المواطن ، وتكثيف الدور الرقابى الهام للهيئة على اماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية وسعيا نحو توفير غذاء صحى وآمن , ومع ارتفاع معدل الاستهلاك للحوم والدواجن.