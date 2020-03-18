أخبار مصر | غلق جزئي لشارع ربيع الجيزى بالجيزة لمدة 3 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غلق جزئي لشارع ربيع الجيزى بالجيزة لمدة 3 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت محافظة الجيزة، إنه فى إطار تنفيذ أعمال نقل المرافق المتعارضة مع المشروع القومى لمترو الأنفاق "الخط الرابع" ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بغلق شارع ربيع الجيزى وتقاطعه مع شارع نور المصطفى جزئياً بالإتجاهين لمدة 3 أيام على أن يكون العمل على النحو التالي:-

* من يوم الجمعة الموافق 20/3/2020 حتى يوم الأحد الموافق 22/3/2020 ، على أن يكون العمل من الساعة 12 صباحاً وحتى 5 صباحاً طوال فترة الأعمال.

وأضافت المحافظة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ستقوم بوضع اللوحات الإرشادية ونشر اللجان المرورية لإرشاد المارة وقائدى المركبات بمحيط مناطق العمل.

وأهابت محافظة الجيزة بالسادة المواطنين، الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات لتفادى التكدسات.

يذكر أن محافظة الجيزة خصصت غرفة عمليات فرعية بكل حى ومركز ومدينة بنطاق المحافظة، وذلك لتلقى شكاوى والبلاغات وتسريع وتيرة البحث والمعالجة والرد والتى تعمل على مدار الساعة، وذلك فى إطار حرص محافظة الجيزة على زيادة فاعلية منظومة الشكاوى وسرعة المعالجة والرد على المواطنين، حيث تستمر غرفة العمليات المركزية باستقبال الشكاوى والبلاغات على أرقام 114 وواتس أب 01152860444.



وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بالرقم المخصص لتلقى الشكاوى والبلاغات، وفقاً لنطاق كل حالة، وذلك لتمكين العاملين بالمنظومة من التفاعل مع الحالات الواقعة بنطاق اختصاصهم وضمان كفاءة العمل، على أن يتم اللجوء للأرقام الخاصة بغرفة العمليات المركزية فى حالة عدم تلقى استجابة من الغرف الفرعية.

