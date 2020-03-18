أخبار مصر | 'الوطنية للإعلام': اتخذنا إجراءات وقائية واحترازية بالمبنى لمواجهة 'كورونا'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للإعلام': اتخذنا إجراءات وقائية واحترازية بالمبنى لمواجهة 'كورونا' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، عن قيام الجهات المعنية بالمبنى، من هندسة إذاعية والرعاية الطبية والسلامة والصحة المهنية، بعمليات التعقيم والتطهير بصفة مستمرة في الاستديوهات والمكاتب والمصاعد ودورات المياه وبمختلف الأماكن بالمبنى، كما تم تزويد مداخل ومخارج المبنى والطرقات بجيل معقم لاستخدام العاملين.

وأكدت الهيئة أن فرق التعقيم ستقوم برش كل الأماكن داخل مبنى الهيئة، كما ستقوم الهيئة ببث فيلم تعليمي على الشاشات الداخلية للعاملين، لتوضيح الطريقة الصحية لغسل اليدين، وكافة الإرشادات التي توضح كيفية الوقاية من الإصابة بالمرض.

وكانت الوطنية للإعلام، قد أجرت كافة استعداداتها باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العاملين بكافة قطاعاتها، من الأدوات الطبية اللازمة ونشر الإرشادات، لتوعية العاملين بكيفية الوقاية من مرض كورونا؛ حيث تم تجهيز وحدة طوارئ بالرعاية الطبية داخل المبنى، وإمدادها بأجهزة قياس درجة الحرارة عن بعد، وكافة المستلزمات الطبية بالمنظفات والمطهرات، لتعقيم مختلف الأماكن بالمبنى بشكل مستمر.