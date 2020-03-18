شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الحوالة وخصم قيمتها من عدد الأرغفة.. وزير التموين يصدر قرارًا وزاريًا جديدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا جديدًا، الأربعاء، يتضمن العديد من الإجراءات، والتي من شأنها التيسير على المواطنين، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 21 مارس 2020 حتى 31 مارس 2020، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد خلال هذه الأيام، وتيسيرًا على المواطنين وتجنبًا لحدوث أي تجمعات بمكاتب التموين، وحرصًا من الوزارة على استمرار تقديم خدماتها التموينية للمواطن بسهولة ويسر.

وجاء في القرار –بحسب بيان- أن يتم استمرار إصدار البطاقات بدل الفاقد والتالف عن طريق موقع إدارة دعم مصر دون حاجة للمواطن للذهاب إلى مكتب التموين، بشرط سريان البطاقة قبل تلفها أو فقدها، ويتم تأجيل استخراج البطاقات الجديدة والفصل الاجتماعي حتى نهاية شهر مارس 2020.

وأشار «المصيلحي» إلى أنه تم إلغاء محاضر الشرطة الواجب تقديمها عند طلب استخراج بطاقة البدل الفاقد، وكذلك إلغاء الحوالة البريدية الواجب تقديمها عند استخراج بطاقة بدل الفاقد أو التالف، ويتم خصم قيمتها من أول صرف للبطاقة تموينية ولمرة واحدة، وبالنسبة لبطاقات الخبز فقط سيتم خصم عدد أرغفة بما يوازي 20 جنيهًا قيمة الحوالة وفقًا لتكلفة إنتاج الرغيف المسجلة على النظام.