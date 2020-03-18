شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من «كورونا».. مصادرة 100 «شيشة» من مقاهي «الدلنجات» بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن كامل غطاس، رئيس الوحدة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، حملة على مقاهى المدينة، الأربعاء، أسفرت عن ضبط 100 شيشة والتحفظ عليها.

تأتي الحملة في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، وشارك فيها محمود المصرى، نائب رئيس المدينة، وسالم الغنيمى، معاون رئيس المدينة، وعصام بركات، رئيس قسم الإشغالات بالوحدة المحلية.

ونبه «غطاس» على أصحاب المقاهى بالالتزام بالتعليمات الخاصة بعدم تقديم الشيشة في المقاهي خلال الفترة المحددة للحد من انتشار الأمراض، مؤكدًا استمرار الحملات بشكل مكثف للمرور على المقاهي ومراكز الدورس الخصوصية، والتصدي بكل حزم للمخالفين.