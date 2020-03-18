شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تكشف تفاصيل حريق في محطة إنتاج شمال الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الكهرباء عن حريق محدود في جزء من حامل الكابلات الخاص بتربينة رقم ٤ في محطة إنتاج شمال الجيزة وذلك خارج الحائط الخلفى لمبنى التربينة. وأضحت أنه تم فصل الوحدات كإيقاف آمن، وتم السيطرة على الحريق ولم يتأثر جسم التربينة أو الغلاية ولم تحدث أي إصابات ولم تؤثر على استقرار الشبكة.

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