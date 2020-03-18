شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري يوضح حقيقة دور الجيش في محاربة «كورونا»: «لن نتأخر على المواطنين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أن الشائعات التي تصدر للمواطنين تجعلهم في حالة ترقب وحذر، مؤكدًا أن الشائعات يمكن أن تؤدي لإجراءات تضر بمصالح المواطنين لأن ليس لها أساس من الصحة.

وأضاف «الرفاعي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» تقديم الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، أن القوات المسلحة لا تتأخر على المواطنين.

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وتابع أنه يتم ذكر المعلومات عن طريق الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه ناشد المواطنين للتأكد من صحة تلك الأخبار.

وتابع المتحدث العسكري للقوات المسلحة أن الهدف من الشائعات هو الإضرار بالمواطنين، ويجب اتباع تعليمات المتحدث العسكري وصفحات الوزارات الرسمية، مؤكدًا أن القوات المسلحة تدعم اجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المتحدث العسكري إن هناك خطة شاملة للمنشآت العامة؛ لمنع التكدسات من المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.