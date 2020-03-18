شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على 46 طلب تقنين جديد لأراضي أملاك الدولة في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا رقم 45 للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة.

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حضر الاجتماع الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء شريف الجمل مساعد مدير الأمن، والعقيد مهاب حسني بالرقابة الإدارية، والمستشار رمضان قناوي مفوض الدولة، والمهندسة لمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة مدير مكتب خدمة المستثمرين، والمحاسب أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.

وخلال اجتماع اللجنة تمت مناقشة 125 ملف ما بين 105 طلب تقنين، و٢٠ طلب تظلم، حيث تمت الموافقة على 46 طلب جديد، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن 1598 طلب تقنين، فيما وصل العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها إلى 375 طلب بواقع 264 مباني، و111 زراعة، وجارٍ البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وأكد المحافظ على متابعته المستمرة لملف التقنين، للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام، وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية، ومنع أية تعديات مستجدة، وذلك بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين.