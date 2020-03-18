شكرا لقرائتكم خبر عن سها بهجت متحدثًا باسم «السياحة والآثار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قراراً بتكليف الدكتورة سها بهجت محمد فرج بأعمال المتحدث الرسمي لوزارة السياحة والآثار بجانب عملها الأصلي كمستشار الوزير للتدريب. يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة للتنسيق والرد على استفسارات جميع الجهات، والإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام حول أية معلومات وبيانات وأحداث تتعلق بالوزارة.

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