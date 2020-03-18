شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المعزولين من العسكريين لـ4267 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مسؤولون فى شعبة الاستخبارات بالجيش الإسرائيلى "أمان"، عن مخاوفهم من انتشار الإصابات بفيروس كورونا بين العسكريين، مما سينعكس على أداء مهامهم القتالية، فى اعقاب الارتفاع بعدد الجنود القابعين فى الحجر الصحى.

وذكرت "معاريف" الإسرائيلية أنه يمكث حاليا حوالى 4,267 جنديا فى الحجر الصحى بناء على التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية.

ووفقا للارتفاع الحاد بعدد المصابين عموما، فان كل تحقيق تجريه الوزارة مع الهيئة الطبية العسكرية يثير شكوكا بوجود مصابين إضافيين ويلزم من كان على اتصال مع أحد المصابين الدخول إلى الحجر الصحى.

ويجرى الجيش الإسرائيلى مراقبة مشددة والاهتمام بالقابعين بالحجر الصحى ويطبقون خلالها تعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية، حيث وضع الجيش اكثر من 100 من الجنود الأفراد أى الذين يعيشون بإسرائيل وحدهم بدون عائلاتهم المتواجدة خارج إسرائيل فى منشأة خاصة للجيش فى قاعدة "غفعات اولجا" وسط إسرائيل، وذلك بعد عودتهم من خارج إسرائيل مؤخرا، وفى نفس المنشأة أيضا تتواجد عائلات ملحقى الجيش الإسرائيلى .

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ووفقا لموقع "والا" العبرى، أصيب 6 جنود إسرائيليين، وفى اعقاب ذلك قرر الجيش الاسرائيلى فرض الاغلاق على جميع القواعد العسكرية مدة 30 يوما من أجل تقليص اتصال الجنود مع المواطنين، وإجراءات أخرى للحد من الاتصال.

فى المقابل، هناك مخاوف لدى الجيش من أن انتقال جندى من مكان لآخر يمكن أن يتسبب بإصابة ألوية او وحدات عسكرية كاملة، وتجهز الجيش الإسرائيلي لذلك من خلال تمارين نقل مرضى كورونا إلى الفنادق التى أعلن وزير الامن نفتالى بينيت تحويلها إلى مراكز لإيواء مرضى كورونا.