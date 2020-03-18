شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام محذرًا من الشائعات: "والله ما هنخبى حاجة لو فى جديد هنقول" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن لقائه اليوم مع السفير الامريكي الجديد، چوناثان ر. كوهين، كان لقاء للتعارف، وتضمن الحديث عن دور الوزارة وأداء الحكومة المصرية خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرًا إلى أن السفير الأمريكى يرى أن هناك اتصال قوى بين الحكومة والمواطنين، وتحدث عن أن التقارير الدولية لا تعكس حقيقة الأوضاع فى مصر.
وأضاف وزير الإعلام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أنه أكد للسفير الأمريكي أن منظمات حقوق الإنسان التى تتحدث عن مصر تتجنب الحديث عن دول أخرى بها هدر لحقوق الإنسان، وهذا يجعلنا نفقد المصداقية فيها، لكونها تكيل بمكيالين، منوهًا بأنه أكد له أن المنع أصبح مستحيل في ظل الإعلام الجديد، معقبًا: "لو حبينا نمنع مش هنعرف".
ونوه إلى أن هناك أكثر من 500 حالة إصابة بفيروس كورونا في قطر، والجزيرة لم تتحدث عنها، وتتحدث عن الإصابات في مصر، معقبًا: "اللي بيتكلم عن إصابات في مصر يقولنا مصدره وأسماء المصابين وعناوينهم علشان نعالجهم"، مشددًا على ضرورة أن تحاسب المؤسسات الصحفية مراسليها، مؤكدًا أن الإجراء الذى تم اتخاذه حيال مراسلي "الجارديان" و "نيويورك تايمز" قانوني 100%، مضيفًا: "اللي عايز ينشر ما يحدث في مصر يتحرى الصدق وينشر بمصداقية".
أكد هيكل، إنه لا صحة لعزل محافظات حتى الآن وأنه لا صحة لعزل شرم الشيخ، وإنما هناك ترجمة خاطئة لبعض الإجراءات الاحترازية التي تتم، موضحًا أن هناك قرار بتعليق حركة الطيران اعتبارًا من الغد، وتم ترك الخروج من مصر للوفود السياحية لحين انتهاء برامجهم السياحية، وهناك وفود سوف تغادر خلال الأيام القادمة.
وأضاف، أنه كان هناك حالة إصابة لسيدة إيطالية بفندق بشرم الشيخ، وكان هناك عمال مخالطين لها، وبعد مغادرة السياح سيتم إبقاء العمال لمدة 14 يوم للاطمئنان عليهم حتى لا يكونوا مصابين وينقلوا الفيروس لأهالى بلادهم، مع تطهير الفنادق والمنشآت السياحية، ولا يوجد عزل نهائي لشرم الشيخ، وحركة السياحة الداخلية تعمل بشكل جيد.
وشدد وزير الإعلام، على أن الحكومة سوف تذيع البيانات الدقيقة، محذرًا من السير خلف الشائعات التي تحدث بلبلة، معقبًا: "لو في إجراء جديد هنقول، والله ما هنخبي حاجة".
وتابع، أن الإعلام يعمل بالمعلومات، والحكومة تتعامل بشفافية وتبادر لتقديم المعلومة، والحكومة كانت حريصة على المبادرة بتقديم المعلومات للإعلام بدقة، مناشدًا باتباع القواعد الإعلامية، مؤكدًا أن الأخطاء في هذه الأزمة العالمية غير مقبولة.
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