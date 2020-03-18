شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام محذرًا من الشائعات: "والله ما هنخبى حاجة لو فى جديد هنقول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن لقائه اليوم مع السفير الامريكي الجديد، چوناثان ر. كوهين، كان لقاء للتعارف، وتضمن الحديث عن دور الوزارة وأداء الحكومة المصرية خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرًا إلى أن السفير الأمريكى يرى أن هناك اتصال قوى بين الحكومة والمواطنين، وتحدث عن أن التقارير الدولية لا تعكس حقيقة الأوضاع فى مصر.

وأضاف وزير الإعلام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أنه أكد للسفير الأمريكي أن منظمات حقوق الإنسان التى تتحدث عن مصر تتجنب الحديث عن دول أخرى بها هدر لحقوق الإنسان، وهذا يجعلنا نفقد المصداقية فيها، لكونها تكيل بمكيالين، منوهًا بأنه أكد له أن المنع أصبح مستحيل في ظل الإعلام الجديد، معقبًا: "لو حبينا نمنع مش هنعرف".

ونوه إلى أن هناك أكثر من 500 حالة إصابة بفيروس كورونا في قطر، والجزيرة لم تتحدث عنها، وتتحدث عن الإصابات في مصر، معقبًا: "اللي بيتكلم عن إصابات في مصر يقولنا مصدره وأسماء المصابين وعناوينهم علشان نعالجهم"، مشددًا على ضرورة أن تحاسب المؤسسات الصحفية مراسليها، مؤكدًا أن الإجراء الذى تم اتخاذه حيال مراسلي "الجارديان" و "نيويورك تايمز" قانوني 100%، مضيفًا: "اللي عايز ينشر ما يحدث في مصر يتحرى الصدق وينشر بمصداقية".

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