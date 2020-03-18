شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. محافظ الإسكندرية يقرر إغلاق المقاهي من 10 مساءً حتى 10 صباحًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرارًا للأجهزة المعنية بالمحافظة بغلق كل المقاهي والكافيهات على مستوى الأحياء يوميًا من الساعة العاشرة مساءً وحتي الساعة العاشرة صباحًا، وذلك حفاظًا على الصحة العامة ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

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