شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يعلن الانتهاء من سجل مدني رشيد بتكلفة 7 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الانتهاء من أعمال إنشاء مبنى السجل المدني الجديد بمركز شرطة رشيد، المقام على مساحة 325 مترًا، بتكلفة 7 ملايين و100 ألف جنية، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ بمركز ومدينة رشيد، الأربعاء، رافقه خلالها الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام المساعد، واللواء عماد الدكرورى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، والمهندس الشيخ مصطفى إسماعيل، المدير التنفيذي لمشروع تطوير وتنمية رشيد.

وصدق المحافظ على شراء أثاث بقيمة 33 ألف جنيه، وتخصيص 133 ألف جنيه قيمة توصيل المياه والصرف والكهرباء، ليصل إجمالى قيمة الأعمال والتجهيزات إلى 7 ملايين و266 ألف جنيه.