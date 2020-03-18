شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع صيدليتين وتحريز 17 ألف قرص وعبوة دواء مخالف في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، الأربعاء، برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب، مديرة الإدارة، وإشراف الدكتورة رحاب عبدالحي، مدير عام الصيدلة، حملة تفتيشية على الصيدليات بمركزي صان الحجر ومنشأة أبوعمر، بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على سوق الدواء لضمان توفير دواء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، بما يساهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية، وذلك لورود معلومات تفيد قيام صيدليتين بفتح أبوابهما للجمهور وبيع الأدوية والمستلزمات الطبية بدون ترخيص وبالمخالفة القانونية.

وبحسب بيان، الأربعاء، أسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز مخالفات دوائية بواقع ١٧١٥٥ قرص وعبوة وزجاجة تمثلت في أدوية مدرجة بالجدول الأول والثالث للمواد المخدرة، أدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة، وألبان أطفال بدون فواتير، وأدوية ومستلزمات طبية، صدر منشور بها من وزارة الصحة بمنع تداولها، أدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير في أماكن غير مرخصة.

واتُخذت الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بكل من صان الحجر ومنشأة أبوعمر، كما تم تشميع الصيدليتان بكامل محتوياتهما، وتحرر محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص للمتواجدين بهما.