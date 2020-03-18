شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. إلغاء أسواق إيتاي البارود الأسبوعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، إلغاء فعاليات الأسواق الأسبوعية داخل مدينة إيتاي البارود والقرى التابعة لها، لحين إشعار آخر، اعتبارًا من الأربعاء، بالتعاون مع مركز شرطة إيتاي البارود وإدارة شرطة المرافق والإشغالات.
يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتطبيق قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات لمنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس والحد من انتشاره بين المواطنين.
وأكد «كجك» على استمرار الحملات اليومية على المقاهي ومراكز الدروس الخصوصية والصيدليات لمنع التجمعات ومنع الشيشة وكذلك التأكيد على توافر الأدوية والمطهرات وعدم رفع الأسعار واستغلال المواطنين.
وقرّر «كجك» تشكيل لجنة للمرور على المراكز التعليمية، تضم توفيق سليم، نائب رئيس المدينة ومحمد الدسوقي، مدير الإدارة التعليمية، وعبادة أبوزيد مدير الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية، وأحمد مخيمر، مسؤول التعليم الإعدادي بالإدارة، وقامت اللجنة بالمرور على المراكز الدروس الخصوصية للتأكد من التزامهم بتعليمات الغلق لحين اشعار آخر والتنبيه على مالكي تلك المراكز بالالتزام بالتعليمات الغلق.
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