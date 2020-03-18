شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيمات وعيادات متنقلة.. «الطيران المدني» تعلن حزمة إجراءات للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت وزارة الطيران المدني حملة تعقيمات شاملة للمطارات المصرية ومنشآت العمل التابعة لها، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع فرق الطب الوقائى التابعة لوزارة الصحة والسكان بتعقيم وتطهير مبنى ديوان عام الوزارة، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كروونا «كوفيد 19».

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,شملت الإجراءات تنفيذ عمليات تعقيم شاملة داخل قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، وتعقيم المكاتب الإدارية والمخازن وساحة قبول الشحنات وساحة الفرز والاستلام، ومخازن الواردات والساحة الخارجية ومواقف السيارات وصالات المناولة والشحن والتفريغ.

وأكد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، أن خطة الوزارة تشمل تعقيم جميع المطارات المصرية والمرافق والمنشأت الحيوية ووسائل النقل المختلفة وفقاً للمعايير العالمية، وبما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية وباستخدام مواد معقمة آمنة ومعتمدة دولياً لضمان أعلى مستويات الوقاية والحماية الكاملة لجميع العاملين داخل القطاع.

في السياق، خصصت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان عادتين متنلتين داخل مبانى الركاب (1،2،3) بمطار القاهرة الدولى لعمل الفحوصات اللازمة للعاملين كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة العاملين وعدم تعرضهم لأى مخاطر صحية خاصة العاملين الذي يتعاملون مباشرة مع الركاب.