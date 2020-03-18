شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز القاهرة الجديدة: تلقي طلبات التعاقدات على خدمة مياه الشرب عبر «واتس آب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تلقى طلبات التعاقدات على خدمة مياه الشرب بالمدينة عبر تطبيق «واتس آب» على رقم 01112223900، وتلقى شكاوى العملاء عبر نفس التطبيق بدء من السبت المقبل 21/3/2020، حرصاً من جهاز المدينة على منع التجمعات، وتخفيض عدد العاملين في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

,أضاف «غنيم» أنه فيما يخص التعاقدات على الخدمة، سيقوم العملاء بإرسال صور للمستندات المطلوبة كاملة للتعاقد على الخدمة، ويقوم الجهاز بمراجعة المستندات المقدمة قبل اعتمادها، وسيتم تفعيل رقم الحساب المتعامل عليه للعميل على نفس رقم الـ«واتس آب» المرسل منه المستندات في حال استيفائها.

وأشار رئيس الجهاز إلى حضور العميل مرة واحدة فقط إلى مركزى خدمة العملاء بالتجمعين (الأول- الخامس) بعد أسبوع من اعتماد الطلب لإتمام التعاقد وسداد مقابل الخدمة بالخزينة، مؤكداً أن ذلك يأتى في إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على سلامة العملاء داخل مدينة القاهرة الجديدة.