شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» توضح حقيقة اكتشاف علاج «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة مها الرباط، المبعوث الخاص لمدير منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد علاج معتمد لمرض فيروس كورونا حتى الآن، لافتة إلى أن ما يتم حتى الآن هو علاجات تجريبية.

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وأضافت الرباط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد» أن هناك أدوية يتم تناولها فقط للأعراض التي تظهر، من ارتفاع درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس أو الالتهاب الرئوي سواء عن طريق مضادات الفيروسات أو العناية المركزة.

وتابعت المبعوث الخاص لمدير منظمة الصحة العالمية، أن هناك مراكز بحثية تسعى جاهدة لإنتاج اللقاحات، مؤكدا أن هناك فرقا بين العلاج واللقاح، فهناك شركات تسعى لهذا اللقاحات وبدأت هذه التجربة في أمريكا على 4 مرضى ويتم العمل على ذلك الآن.

وقالت المبعوث الخاص لمدير منظمة الصحة العالمية إن كل دولة تقيم عوامل الخطورة عندها، وانتشار الفيروس، مع المشاركة المجتمعية؛ للحد من انتشار المرض.