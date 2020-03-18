شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة الحجر الصحي في شرم الشيخ؟.. «فودة» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، أن «الحياة تمضي بشكل طبيعي بمدينة شرم الشيخ ولم يتم اتخاذ أية إجراءات إستثنائية لمواجهة فيروس كورونا». ونفى محافظ جنوب سيناء صحة الأخبار التي نشرتها بعض المواقع الإخبارية عن فرض حجر صحي على مدينة شرم الشيخ لمدة أسبوعين. وأكد لـ«سكاي نيوز عربية» أن المدينة مفتوحة لزوارها من المصريين أو الأجانب المقيمين وأن الأجهزة الحكومية المختصة وإدارات المنشأت والفنادق السياحية تتخذ الإجراءات الإحترازية العادية ضمن خطة الدولة لمواجهة خطر فيروس كورونا والدخول والخروج إلى المدينة متاح بشكل كامل دون أية قيود .

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