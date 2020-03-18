شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: التحول الرقمي يعني وصول الدعم إلى مستحقيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان يعتمد على تحويل الدولة إلى فكرة التحول الرقمي، لافتًا إلى أن الكشف في المستشفيات الحكومية من المفترض أن لا يكون لكل الناس، معقبًا: «كان فيه خلل في منظومة الدعم، والحكومة تعمل الآن على تعديل ذلك».

Advertisements

وأضاف «شعيب»، خلال لقائه ببرنامج «صفحة جديدة»، المذاع عبر الفضائية المصرية، أن الدعم الآن أصبح يصل إلى مستحقيه بفضل جهود الدولة، خصوصًا وأن الدولة في حاجة إلى إيرادات للصرف على التعليم والصحة وغيرها.

وأوضح أن مصر تستورد القمح والزيت والفول وهو ما يضغط على الموازنة العامة ويضغط على الاحتياطى الأجنبي، منوهًا بأن هناك بشرة خير بوصول النقد الأجنبي إلى 45.4 مليار دولار.

وأشار إلى أن التحول الرقمي يعني وصول الدعم إلى مستحقيه، موضحًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق المعادلة الصعبة في التوازن، وهو ما جعل الدولة تُطلق برنامج تكافل وكرامة.