شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة فنية تتابع عمل «كراكات قناة السويس» في بحيرة البردويل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أمجد الراعية، مدير عام بحيرة البردويل بشمال سيناء، إن لجنة فنية من هيئة قناة السويس زارت البحيرة لمتابعة الأعمال التي تقوم بها الكراكات في بواغيز البحيرة.

وأضاف «الراعية» أن اللجنة الفنية زارت البوغاز رقم ٢، وتابعت أعمال التطهير التي تقوم بها الكراكات التابعة للهيئة، مشيرا إلى مشاركة شركة القناة لأعمال المواني والمشروعات الكبري التابعة لهيئة قناة السويس في أعمال تطهير البواغيز.

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وتابع أن شركة القناة تشارك بعدد 4 كراكات لتطهير بواغيز البحيرة لدخول وخروج أكبر عدد ممكن من الأسماك وعمل قنوات شعاعية لزيادة المساحة المستغلة للصيد من البحيرة.

وأشار إلى أن البواغيز تعمل على تجديد وتحسين خواص البحيرة بتبادل مياهها مع البحر وخروج الأمهات من البحيرة إلى البحر للتكاثر وعودة الأمهات ومعها الذريعة إلى البحيرة حيث الغذاء الطبيعي والمياه الهادئة.

وأوضح أن إدارة البحيرة تقوم بصورة مستمرة باستخراج العوائق بالبحيرة، وهي عبارة عن عدد من المخلفات التي يتم إلقاءها لتجمع الأسماك حولها حتي يسهل صيدها، ومتابعة عمليات الصيد المخالف خلال فترة المنع، والتي تصل لأربعة أشهر سنويًا لتكاثر الزريعة، ومصادرة المراكب والأدوات المستخدمة في الصيد المخالف خلال فترة المنع.