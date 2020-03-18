شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة في انتظار المخالفين.. محافظ البحر الأحمر يحذّر التجار من الاستغلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، على الاستمرار في قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات.

,أكد المحافظ أن مديرية التموين ضبطت، الأربعاء، العديد من المخالفات التموينية التي تنوعت بين عدم وجود ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار، وحررت عدداً من المحاضر بيع بأزيد من الثمن، خلال الحملات التموينية المكبرة التي وجه بشنها على كل المدن بشكل مستمر استجابة لشكاوي المواطنين، وبعد أن رصدت أجهزة المحافظة محاولة بعض التجار استغلال قرار الحجر الصحي للعاملين بالمنشآت السياحية لرفع أسعار بعض السلع.

وأشار المحافظ إلى أنه مستمر في جولاته الميدانية، وسيتم التصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع أي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، وطمأن المواطنين قائلاً: «المتابعة مستمرة والسلع الغذائية الأساسية متوافرة بكميات مناسبة»، لافتاً إلى أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذاً لتكليفات الدولة بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.