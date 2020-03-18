شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الدقهلية يقود حملة لتطهير شوارع المنصورة وسوق الجملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، الأربعاء، حملة مكبرة لتطهير وتعقيم سوق الجملة للخضار والفاكهة وعدد من شوارع مدينة المنصورة، في إطار الخطة الشاملة التي وضعتها محافظة الدقهلية لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وخرجت الحملة بتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وبمشاركة الغرفة التجارية والمجتمع المدني، وعدد كبير من الشباب، واللواء حسام لبيب، رئيس حي غرب المنصورة.

وأكد «الشيخ» أن سوق الجملة تشهد توافد الكثير من المواطنين عليها وتزايد أعداد المترددين لشراء السلع الغذائية من خضار وفاكهة من مختلف مراكز المحافظة لتلبية احتياجاتهم اليومية.

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وقال: «تم تعقيم وتطهير السوق بالكامل، سواء الباكيات أو المحلات وكذلك الشوارع الداخلية، كما ستشمل حملات التطهير جميع وسائل النقل الجماعي والمواقف الرئيسية والفرعية داخل المراكز والمدن والأحياء بموجب توصيات الاجتماع الأمني الذي عقد بمقر ديوان عام المحافظة أمس الثلاثاء برئاسة محافظ الدقهلية»، مشيدًا بدور المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية في مواجهة فيروس كورونا من خلال حملات التطهير والتوعية وتوفير المستلزمات الطبية والمطهرات، مؤكدا على ضرورة تضافر جميع الجهود من المجتمع المدني بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة.

وأشار «الشيخ» إلى أن هناك حملات مكبرة لمصادرة «الشيش» وغلق جميع المقاهي والكافيتريات وغلق جميع الأماكن التي يتواجد بها تجمعات كبيرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنفيذاً لقرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وبعث نائب المحافظ برسالة شكر وتقدير إلى أبناء مركز ومدينة بلقاس على وعيهم الكامل وحرصهم على مواجهة هذا الفيروس من خلال مشاركة المجتمع المدني والشباب في حملات التطهير والتي تجوب جميع قرى المركز.

وقال: «إن هذا يدل على وعي وتحضر وثقافة أبناء بلقاس»، مؤكدًا دعم الدكتور أيمن مختار الكامل لأبناء مركز بلقاس لتخطي هذه المرحلة الصعبة والقضاء نهائياً على انتشار هذا الفيروس.

حملة مكبرة لتطهير وتعقيم سوق الجملة للخضار والفاكهة وشوارع المنصورة

حملة مكبرة لتطهير وتعقيم سوق الجملة للخضار والفاكهة وشوارع المنصورة

حملة مكبرة لتطهير وتعقيم سوق الجملة للخضار والفاكهة وشوارع المنصورة

حملة مكبرة لتطهير وتعقيم سوق الجملة للخضار والفاكهة وشوارع المنصورة

حملة مكبرة لتطهير وتعقيم سوق الجملة للخضار والفاكهة وشوارع المنصورة

حملة مكبرة لتطهير وتعقيم سوق الجملة للخضار والفاكهة وشوارع المنصورة

حملة مكبرة لتطهير وتعقيم سوق الجملة للخضار والفاكهة وشوارع المنصورة

حملة مكبرة لتطهير وتعقيم سوق الجملة للخضار والفاكهة وشوارع المنصورة

حملة مكبرة لتطهير وتعقيم سوق الجملة للخضار والفاكهة وشوارع المنصورة

حملة مكبرة لتطهير وتعقيم سوق الجملة للخضار والفاكهة وشوارع المنصورة

حملة مكبرة لتطهير وتعقيم سوق الجملة للخضار والفاكهة وشوارع المنصورة

حملة مكبرة لتطهير وتعقيم سوق الجملة للخضار والفاكهة وشوارع المنصورة

حملة مكبرة لتطهير وتعقيم سوق الجملة للخضار والفاكهة وشوارع المنصورة